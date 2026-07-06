L'Europe finit dans le rouge, prudence avant la saison des résultats

* En Europe, le CAC 40 a reculé de 0,33% et le Stoxx 600 de 0,38%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Trump réitère sa menace d'intervention militaire à Téhéran

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs optant pour la prudence en amont de la saison des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur les déclarations relatives au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,33% à 8.479,87 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 0,21%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,24%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,38%.

La prudence et l'attentisme sont de mise en ce début de semaine, alors que les opérateurs digèrent une salve d'indicateurs économiques, espérant y déceler la tendance de la saison des résultats semestriels qui s'apprête à débuter.

À cette occasion, les investisseurs suivront de près les performances des entreprises liées à l’intelligence artificielle (IA), dans un contexte de craintes d’une bulle à l’approche de la saison des résultats.

Microsoft MSFT.O s’est par ailleurs joint lundi à la vague de licenciements dans le secteur technologique, annonçant la suppression d’environ 4.800 postes, soit environ 2,1% de ses effectifs mondiaux. L'action recule de 1,2%.

Sur le plan géopolitique, alors qu'aucune nouvelle avancée n'est à signaler concernant les négociations de paix au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l'Iran ou qu'ils "termineraient le travail", réitérant ainsi sa menace d'une intervention militaire à Téhéran.

Dans le même temps, Pierre Wunsch, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré lundi que le choc lié à la guerre en Iran semble être passé, indiquant que Francfort ne devrait donc pas attendre trop longtemps si la banque souhaite relever une nouvelle fois ses taux d’intérêt pour juguler l’inflation.

VALEURS

À Paris, Exail Technologies EXA.PA a gagné 2,12% après que Thales

TCFP.PA (+1,21) a annoncé lundi la signature d'un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de sa participation de 35,51% dans le groupe, en vue d'acquérir l'intégralité du capital par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire.

Ailleurs en Europe, BE Semiconductor Industries BESI.AS a recule de 5,49% à la suite d'une information de presse faisant état d'un retard potentiel dans l'adoption de l'assemblage hybride (hybrid bonding), l'un des principaux moteurs de croissance de Besi.

EasyJet EZJ.L s'est envolé de 9,28%, la compagnie aérienne britannique ayant donné son accord de principe à une offre publique d'achat améliorée de la société d'investissement américaine Castlelake, qui la valorise à hauteur de 5,5 milliards de livres sterling (6,4 milliards d'euros).

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI cède 0,08%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX avance de 0,68% et le Nasdaq Composite

.IXIC de 1,33%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Allemagne, les commandes industrielles ont rebondi plus que prévu en mai, avec une hausse de 1,9% contre des attentes à +1,5% et après -3,2% (révisé de -3,8%) en avril.

Dans la zone euro, le moral des investisseurs dans la zone euro s'est nettement amélioré, l'indice Sentix passant de -13,4 points en juin à -3,1 ce mois-ci, alors que les analystes tablaient sur une amélioration moindre à -10,0.

Les prix à la production en zone euro ont augmenté de 0,2% sur un mois en mai, conformément aux attentes, après +0,7% (révisé de +0,6%) le mois précédent.

Les ventes au détail en zone euro ont rebondi de 0,2% en mai sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%, après une baisse de 0,3% en avril (révisé de -0,4%).

Aux États-Unis, l'indice ISM des services ressort à 54,0 en juin, en ligne avec les attentes, après 54,5 le mois précédent.

CHANGES

Le billet vert se redresse après que le rapport sur l'emploi de la semaine dernière, décevant, a réduit les probabilités d'une hausse imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le dollar gagne 0,15% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,1% à 1,1424 dollar EUR= .

TAUX

Alors que les opérateurs réévaluent leurs attentes concernant les taux de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR affiche 0,6 points de base à 4,4852%. Le deux ans US2YT=RR affiche 0,4 points de base à 4,1349%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund à dix ans DE10YT=RR a pris 0,2 point de base à 2,9465% et le deux ans DE10YT=RR est resté stable à 2,5417%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers restent stables lundi, aux niveaux d'avant-guerre en Iran, tandis que l'Opep+ a décidé d'augmenter une nouvelle fois ses objectifs de production à partir du mois d'août, tandis que les exportations des principaux producteurs via le détroit d'Ormuz reprennent.

Le Brent LCOc1 grappille 0,06% à 72,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 grignote 0,12% à 68,77 dollars.

À SUIVRE MARDI 7 JUILLET : nL8N42U0FV

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|