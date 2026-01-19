L'Europe finit dans le rouge, les yeux rivés sur la menace de nouveaux droits de douane américains

Le graphique de l'indice allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, ce qui fait grimper l'or et d'autres actifs refuge et pèse sur les ‍marchés d'actions.

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,78% à 8.112,02 points. A Francfort, le Dax a reculé de 1,33% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,39%.

L'indice EuroStoxx 50 a baissé de 1,72%, le FTSEurofirst 300 a perdu 1,22% et le Stoxx 600 a abandonné 1,23%.

Donald Trump a affirmé qu'il imposerait des droits supplémentaires de ‌10% à partir du 1er février sur les marchandises importées du Danemark, de Norvège, de Suède, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande et de Grande-Bretagne, droits qui passeraient à 25% le 1er juin si aucun accord n'était conclu sur le Groenland.

Ces huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour ​manifester leur solidarité avec le Groenland et dénoncer les nouvelles menaces du président américain.

Les cours de l'or et de l'argent ont atteint de nouveaux sommets ⁠historiques, tandis que le pétrole a chuté en raison des inquiétudes suscitées par les répercussions qu'une éventuelle guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe pourrait avoir sur la croissance et la demande mondiales.

"Il y a manifestement une réaction (sur les marchés financiers) aux nouvelles menaces douanières", ⁠estime George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars. "Il est très ‍probable que la Maison blanche recoure systématiquement à la menace des droits de douane, même lorsque des accords ont ⁠déjà été conclus", selon lui.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a mis en garde lundi les Européens contre toute mesure de rétorsion "malavisée" envers les Etats-Unis dans la confrontation qui les oppose sur le sort du Groenland. "Je pense que ce serait très malavisé", a-t-il déclaré à des journalistes qui l'interrogeaient à ce sujet en marge du Forum ​de Davos.

Les menaces douanières américaines devraient tendre l'atmosphère à Davos, où les dirigeants du monde entier se réunissent à l'occasion du Forum économique mondial, notamment une importante délégation américaine menée par Donald Trump.

VALEURS

Les secteurs sensibles aux droits de douane et à la géopolitique comme la consommation (-1,86%), la banque (-0,86%) et le luxe (-3,17%) ont perdu, tandis que dans la ⁠défense, Dassault Aviation ont pris 3,98%, Thales 1,07% et Saab 2,19%, sur fond de tensions autour du Groenland.

LVMH a abandonné 4,33%, Morgan Stanley ayant ​abaissé sa recommandation sur le groupe de luxe de "surpondérer" à "pondération en ligne", jugeant le potentiel de l'action limité.

BMW et ​Renault ont reculé respectivement de 3,43% et ​2,14%, Berenberg ayant abaissé sa recommandation sur les deux constructeurs automobiles d'"acheter" à "conserver", évoquant un risque "palpable" lié à la concurrence chinoise.

Le secteur technologique a reculé de 2,96%, après ​les données préliminaires communiquées par le groupe néerlandais sur ses réservations.

A WALL STREET

La Bourse de ⁠New York fermée pour cause de "Martin Luther King, Jr. Day".

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation dans la zone euro a augmenté de 1,9% en décembre sur un an, soit moins que prévu initialement, montrent les données définitives d'Eurostat publiées lundi.

CHANGES

Le dollar chute lundi, les investisseurs se ruant vers des valeurs refuge telles que le franc suisse, après que les dernières menaces douanières du président américain Donald Trump à l'encontre de l'Europe au sujet du Groenland ont déclenché un mouvement général d'aversion au risque sur les marchés.

Le dollar perd 0,35% face à ‌un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,39% à 1,1642 dollar.

TAUX

Le marché des bons du Trésor américain au comptant est fermé ce lundi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 2,8385%. Le deux ans recule de 3,7 points de base à 2,0829%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont globalement stables lundi, alors que les troubles en Iran s'apaisaient, réduisant ainsi la probabilité d'une attaque américaine susceptible de perturber l'approvisionnement de ce grand producteur. Parallèlement, le marché suit également l'évolution du bras de fer autour du Groenland.

Le Brent gagne 0,12% à 64,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,32% à 59,63 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu)