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L'Europe finit dans le rouge avec les tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 18:26
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* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,26% et le Stoxx 600 0,24%

* Wall Street dans le vert à mi-séance, Dell grimpe de 6%

* Nouveaux échanges de tirs entre les Etats-Unis et l'Iran

* Les rendements obligataires à des sommets de plusieurs années

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, pénalisées par une nouvelle hausse des rendements obligataires sur fond de poursuite des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur une perte de 0,26% à 8.280,63 points. Le Footsie britannique .FTSE a reculé de 0,30% et le Dax allemand .GDAXI a reflué de 0,50%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 0,11%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3

0,16% et le Stoxx 600 .STOXX 0,24%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,49%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,51% et le Nasdaq .IXIC de 0,45%, les indices américains résistant à la tendance baissière mondiale grâce à l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et de solides prévisions d'entreprises.

Dell Technologies DELL.N grimpe de près de 6%, le constructeur informatique ayant relevé ses prévisions annuelles, misant sur une forte demande de serveurs dédiés à l'IA. Dans le groupe des "Magnificent Seven", Nvidia

NVDA.O progresse de près de 4%, Meta META.O de 2,60% et Apple AAPL.O de 0,50%.

Les dernières frappes entre les Etats-Unis et l'Iran ont néanmoins remis les tensions géopolitiques au premier plan, ravivant les craintes inflationnistes liées à la flambée du pétrole avec un baril de Brent au-dessus des 90 dollars.

Cela se traduit sur le marché obligataire par une poussée des rendements souverains aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, qui ont touché des sommets de plusieurs années, tandis que les cours pétroliers sont à un pic de cinq semaines.

Une conjonction de facteurs est à l’œuvre, a expliqué Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique chez State Street, citant la hausse des prix de l'énergie qui a incité les traders à parier sur des hausses de taux.

"Ce contexte s'accompagne également de préoccupations à plus long terme concernant la trajectoire budgétaire. En France et au Royaume-Uni, nous allons bientôt avoir des nouvelles concernant les budgets. Il n'y a donc pas beaucoup d'éléments positifs à l'horizon", a-t-il ajouté.

VALEURS EN EUROPE

L'Oréal OREP.PA a pris 1,48% à la faveur d'un changement de recommandation de la part d'Exane BNP Paribas qui est à "surperformer" sur le géant français des cosmétiques.

Lottomatica LTMC.MI a chuté de 7,63% après l'annonce par le groupe italien de paris d'un projet de rachat de l'espagnol Cirsa CIRSA.MC (+18,47%).

Du point de vue sectoriel, les banques .SX7P (+0,43%) ont profité de la hausse des taux: Commerzbank CBKG.DE a avancé de 1,70%, HSBC HSBA.L de 0,77% et Santander SAN.MC de 1,01%. Deutsche Bank DBKGn.DE a pris 1,06%, Goldman Sachs étant passé à "acheter" sur la banque allemande, tandis que Société Générale SOGN.PA a reculé de 1,06%, la valeur ayant été dégradée à "neutre".

Les groupes pétrolières et gaziers comme Shell SHEL.L , Maurel & Prom

MAUP.PA et Vaar Energi VAR.OL ont également progressé dans le sillage de la hausse des cours du brut.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois que prévu en août, soit 38.000 après 46.000 en juillet, montre l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en juillet, de 0,9%, après un repli de 0,2% en juin, montrent les données du département américain du Commerce.

CHANGES

Le dollar .DXY a touché en séance mercredi un sommet de deux semaines face à un panier de devises internationales en lien avec une aggravation du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran avant de refluer de 0,12% à la clôture des Bourses en Europe.

L'euro EUR= recule de 0,02%, à 1,1591 dollar, après être tombé en séance à 1,1570 dollars, son plus bas niveau depuis le 20 août.

Le yen japonais JPY= s'est raffermi de 0,45% face au dollar américain, à 159,50, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, ayant déclaré que des hausses de taux consécutives étaient envisageables.

Le dollar canadien s'est apprécié à 1,384 pour un dollar américain après que la Banque du Canada (BoC) a maintenu son principal taux directeur à 2,25%.

TAUX

Le rendement des Treasuries américains à dix ans US10YT=RR a atteint mercredi son plus haut niveau depuis près de trois ans, à 4,8122%, avant de réduire ses gains à la clôture des Bourses en Europe à 4,80%.

Celui de l'obligation souveraine japonaise de même échéance JP10YTN=JBTC s'est maintenu au-dessus de 3% pour la deuxième séance consécutive après avoir atteint en début de semaine un pic de 30 ans.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini sur un gain d'environ quatre points de base, à 3,37%, et le deux ans DE2Y=RR a avancé de 3,7 points de base, à 2,98%.

La Banque centrale européenne se réunit la semaine prochaine et la Réserve fédérale américaine (Fed) les 15-16 septembre. Les deux banques devraient relever leurs coûts d'emprunt selon le consensus du marché.

PÉTROLE

Les cours pétroliers montent légèrement dans une séance volatile sous l'effet des nouvelles frappes militaires entre les Etats-Unis et l'Iran qui menacent de restreindre l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le Brent prend 0,90% à 94,48 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,52% à 90,69 dollars CLc1 .

A SUIVRE JEUDI : nL8N44P1DT

(Rédigé par Claude Chendjou)

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