l'Europe finit dans le désordre, séance agitée avec une reprise des hostilités Israël-Iran

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,23% et le Stoxx 600 0,06%

* Wall Street dans le vert à mi-séance avec le rebond de la "tech"

* Premier échange de feu entre Israël et l'Iran depuis avril

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé sans direction claire une séance marquée lundi par une brève reprise des hostilités entre Israël et Iran, une escalade sans précédent après deux mois de cessez-le-feu, qui met en évidence les difficultés à instaurer une paix durable au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,23% à 8.199,29 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,47% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE pris 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en hausse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 0,12% et le Stoxx 600 .STOXX a abandonné 0,06%.

La séance s'est caractérisée par une forte volatilité lundi en Europe, la recrudescence des tensions au Moyen-Orient risquant d'éloigner davantage la perspective d'une sortie rapide du conflit et donc la réouverture du détroit d'Ormuz, dont la fermeture de fait est à l'origine de la récente flambée des prix de l'énergie.

Après 24 heures d'attaques réciproques entre l'Iran et Israël, les premières depuis la mise en place, il y a deux mois, d'un fragile cessez-le-feu, les deux pays ont annoncé lundi avoir cessé leurs frappes, même si la partie iranienne a ajouté qu'elle reprendrait ses opérations si Israël continuait à cibler le Hezbollah, allié de Téhéran au Liban.

Cette annonce a permis d'apaiser quelque peu la nervosité des opérateurs, et avec elle les prix du pétrole, sans pour autant rassurer complètement, la situation restant incertaine et volatile, et l'impact de la guerre semblant déjà inévitable sur la politique monétaire des principales économies mondiales.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever ce jeudi ses taux d'intérêt de 25 points de base pour la première fois depuis près de trois ans, afin de lutter contre une inflation qui a déjà dépassé l'objectif de 2% fixé par Francfort, tandis que les investisseurs restent attentifs à toute déclaration concernant la voie à suivre, notamment dans un contexte de conflit prolongé.

"Le conseil des gouverneurs présentera probablement cette décision non pas comme le début d'un cycle de hausse, mais comme un recalibrage destiné à réaffirmer son engagement en faveur de la stabilité des prix", écrit Nadia Gharbi, économiste chez Pictet Wealth Management, ajoutant qu'un resserrement supplémentaire ferait peser des risques plus importants sur une croissance faible et pourrait se heurter à l'opposition de certains membres partisans d'une politique monétaire accommodante.

Aux États-Unis, les bons chiffres du marché du travail semblent élargir la marge de manoeuvre dont dispose la Réserve fédérale (Fed) pour relever les taux, même si la banque centrale américaine devrait maintenir les coûts d'emprunt inchangés la semaine prochaine, qui marquera par ailleurs la première réunion de Kevin Warsh à la présidence de l'institution.

Outre les enjeux géopolitiques, la séance a vu le secteur technologique rebondir des deux côtés de l'Atlantique, après une séance noire vendredi à Wall Street qui a encore pesé lourdement sur les marchés asiatiques lundi matin.

VALEURS

A Paris, Orange STMicroelectronics STMPA.PA a fini sur un gain de 4%, porté par la reprise du secteur des semi-conducteurs.

Orange ORAN.PA a pour sa part gagné 2% après avoir annoncé, avec Bouygues Telecom et Iliad un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR pour un montant total de 20,35 milliards d'euros.

M6 MMTP.PA a pour sa part bondi de plus de 11% à la suite d'une information de presse selon laquelle le groupe d'audiovisuel français serait de nouveau en discussions avec son concurrent TF1 TFFP.PA (+2,6%) pour une potentielle fusion.

Le groupe chimique Arkema AKE.PA a perdu 3,6% au gré d'un changement de recommandation de la part de Goldman Sachs, le courtier l'abaissant à "neutre" contre "acheter".

Ailleurs en Europe, Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI a grimpé de près de 13%, sa compatriote Intesa Sanpaolo ISP.MI (-1,37%) ayant annoncé une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros.

Le secteur de la "tech" du Stoxx 600 .SX8P a fini sur un gain de 1,72%, dans le sillage de son homologue à Wall Street, signant la meilleure performance de l'indice paneuropéen.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,17%, le Standard & Poor's 500 .SPX prend 0,81% et le Nasdaq Composite .IXIC gagne 1,47%, le secteur des semi-conducteurs rebondissant après avoir chuté à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines vendredi dernier.

Nvidia NVDA.O progresse de 1,75%, Broadcom AVGO.O de 3% et Micron Technology MU.O de 10%, tandis que l'action Marvell MRVL.O , également pénalisée la semaine dernière, bondit de 14%, portée par l'annonce de son intégration dans l'indice S&P 500 à partir du 22 juin prochain.

Intel INTC.O grimpe de 12% alors que le site The Information a rapporté que Google a passé commande auprès du groupe pour la fabrication de plus de trois millions d'unités de traitement de tenseur en 2028.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, s'est redressé plus que prévu en juin, les craintes d'un ralentissement économique marqué en raison de la guerre en Iran s'étant quelque peu apaisées, montrent les données publiées lundi.

En Allemagne, les commandes industrielles ​ont reculé de 3,8% en avril, plus que prévu, a déclaré lundi l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar recule de 0,09 % face à un panier de devises de référence .DXY après avoir atteint son plus haut niveau en près de deux mois, dans un contexte marqué par les anticipations d'une politique monétaire plus restrictive de la part de la Fed et par les craintes géopolitiques.

L'euro gagne 0,15% à 1,1536 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain ont affichent une évolution hésitante lundi après avoir augmenté vendredi puis à nouveau lundi matin.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 1,8 points de base à 4,5542%. Le deux ans US2YT=RR est quasi inchangé à 4,1597%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 1,6 points de base à 3,0547%, tandis que celui du titre à deux ans

DE10YT=RR a fini à 2,6999%, également en légère hausse.

PÉTROLE

Le Brent LCOc1 prend 1,57% à 94,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 1,09% à 91,54 dollars, les deux contrats réduisant les gains enregistrés en début de matinée après qu'Israël et l'Iran ont annoncé la cessation de leurs attaques réciproques.

Le Brent, référence mondiale du marché, a progressé d'environ 31% depuis le début du conflit au Moyen-Orient, fin février.

A SUIVRE LE 9 JUIN : nL8N42D13E

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|