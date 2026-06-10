L'Europe finit dans le désordre, la géopolitique pèse

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,51% et le Stoxx 600 0,08%

* Wall Street dans le rouge à mi-séance, pénalisée par la tech

* A bout de patience, Trump menace de nouveau Téhéran

* Le pétrole grimpe de plus de 3%, proche des 100 dollars

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé une nouvelle séance marquée par une forte volatilité sur fond de regain de tensions au Moyen-Orient et dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur une perte de 0,51% à 8.161,83 points. Le Footsie britannique .FTSE a grappillé 0,27%, se distinguant grâce aux valeurs énergétiques. Le Dax allemand .GDAXI a reflué de 0,88%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a perdu 0,66%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 a grignoté 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX a cédé 0,08%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 1,14%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,83% et le Nasdaq .IXIC de 1,06%, les grands indices américains étant plombés par le compartiment des nouvelles technologies

.SPLRCT (-1,20%) et celui des semi-conducteurs .SOX (-2,05%).

L'indice VIX .VIX de la volatilité à Wall Street, baromètre de la peur, a grimpé en séance à un sommet depuis le 7 avril, tandis qu'en Europe il a dépassé le seuil des 20 points sur l'EuroStoxx 50 .V2TX .

Le président américain Donald Trump, qui ne cesse d'alterner menaces et prédictions optimistes depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février, a déclaré mercredi que Téhéran allait "payer le prix" de ses tergiversations présumées dans les négociations en vue d'un accord de paix.

Les investisseurs sont dans l'attente des annonces jeudi de la BCE, qui devrait relever de 25 points de base ses taux directeurs, sans que l'on sache pour autant la suite de sa politique pour le reste de l'année.

Au Canada, la BoC a, comme prévu, maintenu mercredi son principal taux directeur au niveau actuel et précisé qu'elle ne voyait que peu de signes d'une inflation généralisée, toute en ajoutant être prête à relever ses coûts d'emprunt si nécessaire.

Aux Etats-Unis, l'inflation a comme prévu décéléré en mai sur un mois à 0,5%, mais en rythme annuel, elle a accusé une accélération à 4,2%, la plus forte hausse depuis avril 2023.

Pour Steve Kolano, directeur des investissements chez Integrated Partners, le rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis "ne fait rien pour réduire la probabilité d'une éventuelle hausse des taux à un moment donné cette année", au regard des prix élevés de l'énergie et du conflit avec l'Iran.

Dans ce contexte, les cours pétroliers sont repartis à la hausse et les rendements obligataires en Europe se sont tendus.

VALEURS EN EUROPE

Renault RENA.PA a abandonné 1,58% malgré l'annonce par le constructeur automobile d'un bond des commandes de voitures électriques depuis la guerre en Iran. Le secteur de l'automobile .SXAP sur le Stoxx 600 a reflué de 1,02%, avec le recul des valeurs industrielles.

Sanofi SASY.PA a reculé de 1,33% après avoir annoncé la fin de l'étude de phase 3 "MOBILIZE" du riliprubart, testé chez des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC).

Soitec SOIT.PA a plongé de 10,56%, Jefferies ayant abaissé sa recommandation sur le groupe, jugeant l'action surévaluée.

Volvo Group VOLVb.ST a perdu 3,73% après avoir dévoilé ses perspectives lors d'un événement dédié aux investisseurs.

WH Smith SMWH.L dévisse de 16,15% après avoir émis un nouvel avertissement sur ses résultats et annoncé une augmentation de capital.

Commerzbank CBKG.DE a reflué de 2,03% après avoir exprimé de nouvelles inquiétudes dans le cadre de l'offre d'UniCredit CRDI.MI (-1,35%).

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la production en Chine ont augmenté en mai pour un troisième mois consécutif, de 3,9% sur un an après une hausse de 2,8% en avril, atteignant ainsi un plus haut depuis le mois de juillet 2022, selon des données officielles.

CHANGES

Le dollar recule de 0,01% face à un panier de devises de référence .DXY , faisant ainsi quasiment du surplace après la publication des chiffres de l'inflation américaine.

"L'inflation sous-jacente a échappé à une accélération largement redoutée le mois dernier, ce qui suggère que la flambée des prix de l'énergie n'alimente pas – pour le moment – ​​l'indice core regardé par la Réserve fédérale", explique Karl Schamotta, chef stratège marchés chez Corpay.

L'euro EUR= grappille 0,03%, à 1,1547 dollar, tandis que la livre sterling

GBP= s'échange à 1,3386 dollar (+0,07%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est stable à 4,530% après avoir légèrement reculé en séance à la suite de la publication de données montrant que l'inflation sous-jacente des prix à la consommation a ralenti plus que prévu le mois dernier. Les investisseurs ont cependant également gardé un œil attentif sur l'aggravation des tensions avec l'Iran.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini en hausse de 1,2 point de base, à 3,068%, tandis que le deux ans DE2YT=RR a pris 2,5 points de base, à 2,704%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mercredi, Donald Trump ayant de nouveau menacé l'Iran de bombardements.

Le Brent progresse de 3,02% à 94,21 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 3,61% à 91,38 dollars CLc1 .

A SUIVRE JEUDI : nL8N42D13E

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|