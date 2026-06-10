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Théâtre: la programmation de "Passeport" de Michalik "annulée" à Castres, municipalité RN
information fournie par AFP 10/06/2026 à 12:25

Alexis Michalik le 19 juin 2024, au théâtre de la Renaissance à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Alexis Michalik le 19 juin 2024, au théâtre de la Renaissance à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

La programmation de la pièce de théâtre "Passeport", récit de parcours d'exilés, a été "annulée" par la municipalité RN de Castres, a dénoncé son auteur Alexis Michalik, le maire de la commune faisant valoir que "l'argent public" doit être "dépensé correctement".

"J'ai appris cette semaine que la représentation de +Passeport+ prévue à Castres en février 2027 avait été annulée. Le spectacle avait pourtant été programmé, validé, intégré à la saison et figurait dans la brochure présentée au public", a écrit Alexis Michalik dans une publication sur Instagram, révélée par Ici Occitanie.

Selon l'artiste, qui est aussi le metteur en scène, "la décision d'annuler est intervenue à la dernière minute à la demande des nouveaux élus RN de la municipalité".

En contant l'histoire d'Issa dans le camp de la "Jungle" de Calais, "+Passeport+ raconte des parcours d'exil, d'identité, d'intégration et de transmission. Le spectacle est joué depuis plusieurs années partout en France, devant des publics de toute sensibilité. Chacun est libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais chacun devrait aussi être libre de le voir", poursuit-il, espérant que la décision pourra être "reconsidérée".

Interrogé mercredi par l'AFP, le maire Florian Azema a indiqué être "dans (ses) droits". "C'était des choix qui avaient été faits sous l'ex-majorité, j'avais la totale liberté de revenir dessus", a-t-il ajouté.

"Rien n'était acté puisque rien n'avait été signé avec M. Michalik", a-t-il dit. "Donc il n'y a pas d'annulation ou de déprogrammation".

La pièce, si "c'est la promotion des clandestins et (...) un traitement assez particulier des forces de l'ordre, évidemment, cela ne correspond pas à ce que j'avais défendu pendant la campagne" électorale pour la municipalité, a-t-il ajouté.

M. Azema a dit vouloir "que l'argent public, l'argent des Castrais, soit dépensé correctement".

Pendant la campagne, l'édile avait indiqué vouloir "mettre l'accent sur davantage d'artistes locaux, de la danse, de la musique, sur des représentations scolaires".

Ainsi, des "représentations scolaires, municipales et artistiques, plutôt (dans la) danse" pourraient être programmées à la place de "Passeport" en février, a-t-il dit.

Sur Instagram, Alexis Michalik s'est dit inquiet "pour toutes les œuvres, tous les artistes et tous les programmateurs qui pourraient demain subir le même sort".

"La liberté de création et l'indépendance de la programmation culturelle ne sont si de droite ni de gauche. Elles constituent l'un des fondements de notre vie démocratique", a-t-il estimé.

Municipales 2026
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6 commentaires

  • 13:57

    Un avant goût de la liberté de création que l'on aura dans un an avec le poutinien boutonneux et sa princesse........

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