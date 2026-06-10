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Mondial-2026: Infantino attendu à la veille du jour-J, sur fond de tensions diplomatiques
information fournie par AFP 10/06/2026 à 12:59

Le président de la Fifa Gianni Infantino en conférence de presse, le 1er juin 2026 à Dallas (Texas) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sam Hodde )

Le président de la Fifa Gianni Infantino en conférence de presse, le 1er juin 2026 à Dallas (Texas) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sam Hodde )

Arbitre somalien refoulé des Etats-Unis, spectateurs iraniens possiblement privés de billet, tensions diplomatiques persistantes et grogne sociale à Mexico... autant de sujets brûlants auxquels devra répondre le patron de la Fifa Gianni Infantino, en conférence de presse mercredi à Mexico, à la veille du début du Mondial-2026.

. Infantino à Mexico où ça gronde

Le rendez-vous a été fixé avec les médias du monde entier à 12h30 locales (20h30 à Paris) au stade Aztèque, où aura lieu jeudi l'ouverture tant attendue de la Coupe du monde, avec un match Mexique-Afrique du Sud précédé d'une cérémonie en musique, le tout diffusé en mondovision.

L'heure du foot et de la fête? Enfin. Mais à quelques heures de ces célébrations, c'est dans un climat social tendu que la capitale mexicaine peaufine les derniers préparatifs.

Mardi 9 juin 2026, des milliers de citoyens mexicains, dont des professeurs et étudiants de l'école Ayotzinapa, ont bloqué l'accès principal du stade Azteca à Mexico ( AFP / Gerardo Magallon )

Mardi 9 juin 2026, des milliers de citoyens mexicains, dont des professeurs et étudiants de l'école Ayotzinapa, ont bloqué l'accès principal du stade Azteca à Mexico ( AFP / Gerardo Magallon )

Des milliers de manifestants, exigeant des augmentations de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites, ont momentanément bloqué mardi le principal accès à l'enceinte mythique devant accueillir pour la troisième fois un match d'ouverture après 1970 et 1986. Cela s'est néanmoins produit sans incident.

La présidente Claudia Sheinbaum, qui a promis une cérémonie d'ouverture à Mexico "dans la paix", a qualifié de "provocation" ces protestations, mais a exclu pour l'heure de donner l'ordre à la police de les réprimer, en sachant qu'un nouvel appel à manifestation a déjà été lancé pour jeudi.

. Visa en règle mais arbitre refoulé

Plus que la crise sociale au Mexique, ce sont les tensions diplomatiques et ses conséquences sur l'organisation et le bon déroulement du Mondial dont devra répondre Gianni Infantino.

Depuis lundi, les tensions se multiplient autour de la stricte politique migratoire américaine, embarrassant la Fifa qui a expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP qu'elle "n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas".

L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan lors d'une rencontre de Coupe d'Afrique des nations entre la Mauritanie et l'Algérie, le 23 janvier 2024 à Bouaké ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan lors d'une rencontre de Coupe d'Afrique des nations entre la Mauritanie et l'Algérie, le 23 janvier 2024 à Bouaké ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le couac le plus retentissant concerne l'arbitre somalien Omar Artan, refoulé par la police américaine des frontières samedi à son arrivée à Miami (Floride). Ecarté par la Fifa, il a déploré auprès du New York Times que "le plus grand rêve de (sa) vie" ait volé en éclats.

"Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030, a-t-il toutefois affirmé à son retour à Mogadiscio. "Malgré ce qui m'est arrivé, je ne suis pas découragé. Nous avons notre pays, la Somalie, et ce drapeau, dans les bons moments comme dans les mauvais. Nous devons défendre son honneur, rester fidèles à nos responsabilités et poursuivre nos efforts pour servir notre nation avec fierté", a-t-il lancé devant la foule venue l'accueillir.

La Somalie, dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l'administration de Donald Trump, a défendu "l'intégrité" de son arbitre, assurant que celui-ci disposait d'un visa en règle.

Réponse du Département d'Etat américain, interrogé par l'AFP: l'arbitre était "lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes".

. L'Iran dans le flou

Dans le contexte brûlant de la guerre déclenchée au Moyen-Orient à la suite de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran le 28 février, la Team Melli poursuit, tant bien que mal, sa préparation dans son camp de base mexicain de Tijuana.

En marge du tirage au sort du Mondial-2026, le président de la Fifa Gianni Infantino avait attribué le "Prix Fifa de la Paix" au présidént des Etats-Unis Donald Trump, le 5 décembre 2025 à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / POOL )

En marge du tirage au sort du Mondial-2026, le président de la Fifa Gianni Infantino avait attribué le "Prix Fifa de la Paix" au présidént des Etats-Unis Donald Trump, le 5 décembre 2025 à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / POOL )

Après une période d'incertitude sur leur participation, les joueurs et l'encadrement iraniens ont bien reçu leurs visas pour les Etats-Unis où ils doivent disputer leurs trois premiers matches, mais plusieurs accompagnants ont vu leur demande refusée, dont le président de la fédération iranienne Mehdi Taj.

Ils se rendront bien à Los Angeles le 14 juin, par vol charter, à la veille d'entrer en lice contre la Nouvelle-Zélande, a annoncé mardi le porte-parole de la fédération. Cette dernière a par ailleurs accusé les Etats-Unis de lui avoir retiré le quota de tickets réservés à ses supporters pour le Mondial.

. Messi rejoue et marque

Côté sportif, les Argentins, champions du monde en titre, ont bouclé leur préparation par une victoire aisée (3-0) contre l'Islande, avec quelques caviars et un but de Lionel Messi sur penalty.

Le Brésil est moins optimiste sur la participation de Neymar à la première rencontre samedi contre le Maroc, même si sa blessure à un mollet "évolue bien".

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