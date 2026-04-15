L'Europe finit dans le désordre entre géopolitique et résultats

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé sans grande conviction mercredi, tandis que Wall Street ‌était dans le désordre à la mi-séance, les investisseurs tentant d'arbitrer entre la géopolitique et les nombreux résultats de sociétés.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,64% à 8.274,57 ​points, plombé par le secteur dominant du luxe. Le Footsie britannique a reculé de 0,47%, tandis que le Dax allemand a progressé de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,74%, le FTSEurofirst 300 0,51% et le Stoxx 600 0,43%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,48%, mais le Standard & Poor's 500 avance de 0,43% et le Nasdaq progresse de 1,10%. Les résultats ​de Bank of America (+1,75%) et Morgan Stanley (+4,35%) sont salués, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont effacé toutes les pertes contractées depuis le début de la guerre en Iran.

En Europe, les actions ont affiché de faibles variations durant une grande partie ​de la séance, certains indices s'orientant brièvement dans le vert avant de terminer pour la plupart ⁠dans le rouge.

La prudence a fini par l'emporter face à l'incertitude, le président américain Donald Trump assurant que le conflit pourrait se terminer bientôt et le détroit d'Ormuz rouvrir sous ‌peu. Mais les Gardiens iraniens de la révolution ont déclaré qu'ils bloqueraient les importations et les exportations dans le golfe Persique et la mer d'Oman si les Etats-Unis maintenaient leur blocus sur les navires iraniens. Parallèlement, Axios, citant deux responsables américains, a rapporté que Washington et Téhéran se rapprochaient d'un accord-cadre ​visant à mettre fin à la guerre.

"Le marché fait preuve d'un optimisme prudent ‌en pensant que nous pouvons retrouver la paix avec l'Iran", résume Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

Signes d'une certaine ⁠confiance des investisseurs, l'indice de la volatilité à Wall Street refluait légèrement à la clôture, autour des 18 points, des Bourses en Europe, tandis que le dollar, monnaie de réserve, se dépréciait et que l'or, actif refuge, reculait.

Outre l'évolution de la situation géopolitique, les investisseurs se sont concentrés sur la saison des résultats des entreprises, notamment dans le secteur du luxe, qui a déçu en Europe, ⁠et dans la finance américaine, qui poursuit ‌son embellie.

VALEURS EN EUROPE

Hermès a chuté de 8,21% après avoir fait état de ventes inférieures aux prévisions pour le premier trimestre, la guerre en Iran ayant ⁠affecté les dépenses au Moyen-Orient et en France.

Kering a plongé de 9,28%, les ventes de Gucci ayant affiché une nouvelle baisse sur un an au premier trimestre.

Stellantis a gagné près de 2% ‌à la faveur d'une hausse de 12% de ses livraisons au premier trimestre.

ASML a reculé de 4,25% après sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, tandis qu'Aixtron a ⁠bondi de 20,23% avec ses perspectives annuelles.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité manufacturière dans la région de New York a augmenté de manière ⁠inattendue en avril, avec un indice "Empire State" à +11,0 après -0,2 ‌en mars, montre l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" est passé à +11,0 après -0,2 en mars.

La production industrielle en zone euro a progressé plus que prévu en février, ​de 0,4%, selon les données publiées par Eurostat.

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est ressortie à ‌2,0% sur un an en mars, un niveau légèrement supérieur à l'estimation initiale, selon les données définitives de l'Insee.

CHANGES

Le dollar recule de 0,07% face à un panier de devises internationales, le billet vert étant revenu pratiquement à son ​niveau d'avant-guerre après avoir pris jusqu'à 3% début mars.

L'euro s'échange à 1,7799 dollar (+0,03%), pratiquement stable, tandis que la livre sterling se négocie à 1,3565 dollar (+0,01%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 2,7 points de base, à 4,28%, alors que de nombreux responsables de la Fed se sont exprimés ce mercredi. Austan Goolsbee a déclaré que la hausse des prix du ⁠pétrole pourrait accroître les attentes des consommateurs en matière d'inflation, tandis que Beth Hammack a estimé que la Fed devrait maintenir ses taux inchangés "pendant un bon moment". Le président Donald Trump, pour sa part, a de nouveau menacé de limoger Jerome Powell, le patron de la Fed, s'il ne démissionne pas du conseil des gouverneurs.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris en clôture 1,5 point de base, à 3,04%, tandis que le deux ans DE2YT=RR a fini pratiquement inchangé, à 2,54%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier a peu varié mercredi. Les forces américaines ont refoulé des navires quittant les ports iraniens.

A la clôture des Bourses en Europe, le Brent prenait 0,76% à 95,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,92% à 92,11 ​dollars.

A SUIVRE JEUDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)