L'Europe face au défi du stockage de gaz, la guerre au Moyen-Orient réduit l'approvisionnement

par Nora Buli

La tâche colossale de l'Europe de reconstituer ses stocks de gaz en vue du prochain hiver s'est alourdie avec l'éclatement du conflit au Moyen-Orient, les retombées du conflit perturbant la production et les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL).

L'Union européenne dépend fortement des approvisionnements en GNL pour remplir ses stocks depuis qu'elle a décidé d'interrompre la plupart de ses importations de gaz russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les bombardements américains et israéliens sur l'Iran, et les retombées qui s'en sont suivies, ont ainsi porté un nouveau coup dur aux efforts du bloc de remplir ses réserves des GNL, les prix ayant bondit et l'offre nettement baissé.

Le stockage de gaz permet au bloc européen de répondre à la demande de chauffage et d'électricité en hiver, ce qui renforce la sécurité énergétique de la région. Cette année, les stocks devraient terminer la saison de chauffage bien en dessous des niveaux normaux, obligeant le Vieux Continent à acheter davantage de gaz pendant l'été.

Auparavant, le GNL représentait environ 19% de l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Selon S&P Global Energy, cette part devrait passer à 45%, soit 174 milliards de mètres cubes, cette année. Cela équivaut à environ 1.800 méthaniers.

Selon les analystes de Kpler, les acheteurs européens doivent trouver l'équivalent d'environ 700 cargaisons de GNL, soit 67 milliards de mètres cubes, rien que pour remplir leurs stocks cet été. Cela représente environ 180 cargaisons, ou 17 milliards de mètres cubes, de plus que l'année dernière.

Si la plupart seront des cargaisons de GNL, une partie du gaz sera acheminée par gazoduc depuis la Norvège, l'Algérie et, dans une moindre mesure, la Russie.

Les prix du gaz acheminé par gazoduc et du GNL ont bondi depuis le début du conflit avec l'Iran samedi.

Les prix de référence du gaz TFMBMc1 en Europe ont brièvement atteint leur plus haut niveau depuis début 2023 et ont augmenté de près de 50% cette semaine après la fermeture par le Qatar de ses gisements de gaz, qui représentent un cinquième de l'approvisionnement mondial en GNL.

Le contrat de référence mondial pour le GNL, le Japan-Korea Marker, a également augmenté de jusqu'à 68%, les acheteurs s'étant précipités pour remplacer les volumes perdus du Qatar.

Selon les calculs de Reuters, la facture européenne pour les 180 cargaisons supplémentaires est passée de 6,7 milliards de dollars (5,77 milliards d'euros) vendredi à environ 10,1 milliards mercredi.

Pour le réapprovisionnement estival complet de 67 milliards de mètres cubes, le prix a augmenté d'environ 13,6 milliards de dollars pour atteindre 40 milliards de dollars.

LA DÉPENDANCE DE L'EUROPE AU GNL

Selon quatre analystes, les stocks de gaz européens seront remplis à environ 22-27% à la fin du mois de mars, contre une moyenne sur cinq ans d'environ 41% au même mois. Si les livraisons de GNL diminuent au cours des quatre prochaines semaines en raison de la perturbation des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, les niveaux des stocks pourraient être encore plus bas.

Si la paralysie du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz dure un mois, les stocks européens pourraient atteindre un niveau historiquement bas à la fin de l'hiver et entraîner une baisse des niveaux de remplissage à la fin octobre, a déclaré Erisa Pasko, analyste chez Energy Aspects.

Selon les analystes, quelque 120 milliards de mètres cubes par an, soit environ 20% de l'approvisionnement mondial en GNL, transitent par le détroit d'Ormuz, les quatre cinquièmes des livraisons étant destinées à l'Asie.

Toujours sur la base d'un mois de perturbation, Ole Hvalbye, analyste chez SEB Research, a déclaré qu'environ 7 millions de tonnes de GNL, soit environ 9,7 milliards de mètres cubes, seraient retirées du marché mondial.

L'UE pourrait perdre environ 5,5 millions de tonnes, soit 7,6 milliards de mètres cubes, en raison de la concurrence de l'Asie pour les cargaisons disponibles, a ajouté l'analyste.

Cela ferait grimper les prix du gaz européen bien au-dessus de 60 euros par mégawattheure, contre environ 50 euros actuellement et 32 euros à la fin de la semaine dernière. Une fermeture prolongée du complexe GNL de Ras Laffan au Qatar risquerait d'entraîner une pénurie similaire à la crise énergétique de 2022, après l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, a déclaré Ole Hvalbye.

Il a averti que des prix de 100 euros/MWh ou plus ne pouvaient être exclus, la destruction de la demande agissant comme principal mécanisme d'équilibrage.

La Norvège, premier fournisseur de gaz de l'Europe, pompe déjà à pleine capacité. Si le gaz injecté dans les stocks cet été sera un mélange de gaz naturel acheminé par gazoduc et de GNL, la demande supplémentaire devra être satisfaite par le GNL.

Selon Erisa Pasko, d'Energy Aspects, la hausse des prix limitera les incitations à stocker du gaz, car il est attendu que les prix finissent par baisser à mesure que le conflit s'apaisera et que l'offre de GNL augmentera.

Les États-Unis sont le premier fournisseur de GNL de l'UE et le deuxième fournisseur de gaz de la région.

Selon les données de la Commission européenne, le Qatar représentait 3,5% de l'approvisionnement en gaz de l'UE en 2025, tandis que la part des États-Unis s'élevait à 25,4%.

L'offre mondiale de GNL devrait augmenter de plus de 7% en 2026, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie en janvier.

(Rédigé par Nora Buli ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)