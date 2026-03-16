Le fabricant de Jack Daniel's nomme un cadre de Whirlpool au poste de directeur financier

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Brown-Forman BFb.N , fabricant de Jack Daniel's, a nommé lundi Jim Peters, dirigeant de longue date de Whirlpool, au poste de directeur financier, à compter du 31 mars.

Il succédera à Leanne Cunningham, qui prendra sa retraite le 1er mai, a indiqué la société. Mme Cunningham a été directrice financière pendant près de cinq ans et a passé plusde trente ans dans l'entreprise.

Les actions de Brown-Forman ont chuté de 68 % pendant le mandat de Mme Cunningham, la société ayant été confrontée à la faiblesse de la demande d'alcool sur plusieurs marchés, notamment aux États-Unis, et à la volatilité économique qui pèse sur l'industrie.

Le fabricant de whisky a affiché une amélioration de ses résultats trimestriels au début du mois de mars, mais a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2026 soit difficile en raison de la volatilité macroéconomique et de l'incertitude des consommateurs.

Peters, qui a passé une décennie chez Whirlpool WHR.N , démissionnera de l'entreprise à compter du 30 mars, a indiqué le fabricant d'appareils électroménagers dans un communiqué séparé. Il avait quitté ses fonctions de directeur financier de l'entreprise le 31 décembre.