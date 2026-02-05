 Aller au contenu principal
L'Europe en ordre dispersé avec les résultats, BoE et BCE au menu
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 09:45

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé jeudi en début de séance, au gré des publications de résultats d'entreprises, le rebond du secteur technologique constituant néanmoins un facteur de soutien.

Les investisseurs surveilleront les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE), à 12h00 GMT, et de la Banque centrale européenne (BCE), à 13h15 GMT, même si un statu quo sur les taux est attendu de la part des deux banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,26% à 8.284,67 points vers 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,19% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,05% et le Stoxx 600

.STOXX abandonne 0,28%

L'indice Stoxx de la technologie .SX8P avance de 2% après avoir cédé plus de 6% lors des deux dernières séances sur fond de craintes autour de l'essor de l'IA. Sur la même période, Publicis PUBP.PA a chuté de 11,3%. Le géant publicitaire regagne 1,7% ce jeudi.

En tête du CAC 40, BNP Paribas BNPP.PA gagne 2,8% après des résultats trimestriels jugés rassurants.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BNP PARIBAS
93,5700 EUR Euronext Paris +2,90%
CAC 40
8 276,38 Pts Euronext Paris +0,17%
DAX
24 478,58 Pts XETRA -0,51%
EURO STOXX 50
5 951,13 Pts DJ STOXX -0,32%
FTSE 100
10 363,82 Pts FTSE Indices -0,37%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
PUBLICIS GROUPE
78,2800 EUR Euronext Paris +2,09%
Pétrole Brent
68,52 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
64,22 USD Ice Europ -0,29%
STOXX Europe 600
614,72 Pts DJ STOXX -0,55%
STOXX Europe 600 Technology
843,43 Pts DJ STOXX +1,68%
