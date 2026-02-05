L'Europe en ordre dispersé avec les résultats, BoE et BCE au menu

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé jeudi en début de séance, au gré des publications de résultats d'entreprises, le rebond du secteur technologique constituant néanmoins un facteur de soutien.

Les investisseurs surveilleront les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE), à 12h00 GMT, et de la Banque centrale européenne (BCE), à 13h15 GMT, même si un statu quo sur les taux est attendu de la part des deux banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,26% à 8.284,67 points vers 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,19% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,05% et le Stoxx 600

.STOXX abandonne 0,28%

L'indice Stoxx de la technologie .SX8P avance de 2% après avoir cédé plus de 6% lors des deux dernières séances sur fond de craintes autour de l'essor de l'IA. Sur la même période, Publicis PUBP.PA a chuté de 11,3%. Le géant publicitaire regagne 1,7% ce jeudi.

En tête du CAC 40, BNP Paribas BNPP.PA gagne 2,8% après des résultats trimestriels jugés rassurants.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)