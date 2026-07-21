L'Europe en légère hausse avant la BCE, tensions accrues au Moyen-Orient

90 minutes après l'ouverture des marchés, les Bourses européennes progressent légèrement ce mardi. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ne faiblissent pas. L'armée américaine a annoncé hier avoir conclu une dixième nuit de frappes consécutives contre l'Iran. Elle a notamment visé des centres de commandement militaire et des cibles maritimes de la République islamique. Le CAC 40 est quasiment stable ( 0,04% à 8 343,55 points). Londres, Francfort et Amsterdam avancent respectivement de 0,05%, 0,15% et 0,11%.

Dans l'actualité géopolitique, l'armée idéologique de l'Iran a indiqué ce mardi dans un communiqué diffusé par l'agence Irna avoir "arrêté deux pétroliers accusés de non-conformité alors qu'ils essaient de passer par la dangereuse route Sud du détroit d'Ormuz". Des explosions suivies d'importants incendies ont été signalées à leur bord.

En outre, l'agence Irna rapporte que les gardiens de la révolution iraniens ont ciblé des installations militaires américaines à Bahreïn et au Koweït.

Malgré ce regain de tensions, les cours du pétrole évoluent à la baisse. Le Brent cède 0,71% à 88,18 USD. Le WTI perd 1,83% à 81,62 USD.

Maurel & Prom et Novartis dans le vert, Swatch voit rouge

Dans l'actualité des sociétés, Amundi et son partenaire State Bank of India (SBI) ont concrétisé avec brio l'introduction en Bourse de SBI Funds Management. Cette société de gestion d'actifs en Inde a franchi une étape historique avec la cotation réussie de ses actions au BSE Limited et au National Stock Exchange of India Limited (NSE), à l'issue de son IPO.

Eramet et sa filiale gabonaise Eramet Comilog ont signé à Paris un protocole d'accord avec le gouvernement gabonais pour le développement de la chaîne de valeur du manganèse. Ce protocole définit une feuille de route industrielle ambitieuse visant à transformer jusqu'à 700 kt de minerai de manganèse par an d'ici fin 2031 au Gabon.

Maurel & Prom ( 2,4%) enregistre l'une des plus fortes progressions du SBF 120, soutenu par un solide 1er semestre 2026. Sur les six premiers mois de l'année, le producteur d'hydrocarbures a généré un chiffre d'affaires consolidé de 366 MUSD, en croissance de 27% par rapport au 2e semestre 2025. Cette dynamique s'appuie notamment sur la forte progression du prix de vente moyen du pétrole, établi à 103,8 USD/b sur la période, soit un bond de 53% par rapport au 2e semestre 2025.

En Europe, Novartis ( 2,24%) a enregistré des revenus de 14,41 MdsUSD ( 3% en données totales, 1% à changes constants). Le commerçant de produits pharmaceutiques confirme ses objectifs annuels : une croissance "à un chiffre bas" de ses ventes et un repli "à un chiffre bas" de son profit opérationnel coeur.

Par ailleurs, Swatch Group, le numéro un mondial des montres, s'est montré optimiste pour le second semestre 2026, comptant sur le redressement de ses marchés clés. Or, ses performances contrastées au 1er semestre ont été sanctionnées en Bourse (-2,11%). Si son chiffre d'affaires net s'est accru de 8,5% à taux de change constants (à 3,12 MdsCHF, dépassant le consensus proche de 3,05 MdsCHF), le bénéfice opérationnel s'élève à 52 MCHF, inférieur de plus de moitié aux 120 MCHF anticipés par le marché.

Cap sur la décision de la BCE

Jeudi après-midi, les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Pour Romain Aumond, stratégiste, Natixis Investment Solutions, "le comité de politique monétaire de la BCE devrait, comme l'anticipe le marché, laisser les taux directeurs de l'institution inchangés en juillet". Cette pause interviendrait après la hausse de 25 points de base de juin.

Selon l'analyste, "si le caractère temporaire du choc inflationniste observé en zone euro au début du trimestre a été validé par la publication du chiffre d'inflation de juin (2,8% contre 3,2% en mai en glissement annuel) la reprise récente des hostilités dans le détroit d'Ormuz laisse présager, d'après le marché, de deux hausses supplémentaires de 25 points de base d'ici la fin de l'année".