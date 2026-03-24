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L'Europe en hausse prudente après le rebond de la veille
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 10:00

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère hausse mardi en début de séance, au lendemain d'un revirement ​spectaculaire des indices lundi en réaction à l'annonce faite par Donald Trump du report de sa menace d'attaquer les centrales électriques iraniennes.

À Paris, le CAC ​40 gagne 0,51% à 7.765,24 points vers 08h09 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,12% ​et à Londres, le FTSE 100 prend ⁠0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 ‌gagne 0,34% et le Stoxx 600 avance de 0,36%.

Les gains enregistrés en début de séance pourraient toutefois s'avérer fragiles, le ​climat restant prudent alors ‌que la guerre se poursuit et que les perturbations ⁠dans le commerce et la production d'hydrocarbures persistent.

Un source iranienne informée, citée par la presse officielle iranienne, a en outre démenti toute communication directe ⁠ou indirecte avec ‌les Etats-Unis, ce qui renforce encore la prudence et favorise ⁠la remontée des cours du pétrole après la chute brutale enregistrée la ‌veille.

"D'après nous, les atermoiements du président Trump semblent indiquer que ⁠celui-ci cherche vraiment une voie de sortie de ce ⁠conflit, qui, à ‌court terme comme à moyen terme, pourrait lui coûter non seulement économiquement, mais, ​de manière plus cruciale, politiquement", ‌écrit LBP AM dans une note.

Les investisseurs auront un premier aperçu mardi de l'impact économique de ​la guerre avec la publication des indices PMI préliminaires sur l'activité économique de la zone euro et du Royaume-Uni en mars.

Aux valeurs, ⁠Kingfisher PLC prend 2,06% après la publication de ses résultats annuels, dans un contexte d'échanges volatils.

A Madrid, Puig s'envole de 16% après avoir annoncé être en pourparlers avec Estée Lauder concernant un éventuel rapprochement.

SAP recule de 2,4%, pénalisé par un abaissement de recommandation par JP Morgan.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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