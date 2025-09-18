 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 883,88
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en hausse après la reprise des réductions des taux par la Fed
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 09:25

Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en début de séance, au lendemain d'une reprise très attendue de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,70% à 7.841,78 points vers 07h19 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,24% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,98%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,57% et le Stoxx 600

.STOXX gagne 0,55%.

Dans un contexte de craintes d'un affaiblissement du marché du travail, la Fed a abaissé son taux directeur d'un quart de point mercredi, comme prévu, pour le ramener dans une fourchette comprise entre 4% et 4,25%.

Les projections de la Fed montrent deux baisses supplémentaires des taux en 2025, mais les perspectives restent toutefois incertaines quant à l'avenir, le président de l'institution, Jerome Powell, ayant déclaré à la fois qu'il ne ressentait pas le besoin d'agir rapidement sur les taux.

"Nous qualifierions la déclaration et la conférence de presse d''équilibrées' et estimons que le comité FOMC est profondément divisé sur les perspectives macroéconomiques", écrit dans une note Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Les regards des investisseurs tournent désormais vers la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), attendue plus tard dans la journée, qui devrait laisser ses taux inchangés dans un contexte de craintes sur l'inflation britannique, la plus élevée parmi les grandes économies.

Aux valeurs, Bolloré BOLL.PA , qui a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 3% au premier semestre, avance de 0,62%.

Ailleurs en Europe, le détaillant britannique de mode Next

NXT.L perd 5,5% après la publication de ses résultats semestriels.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BOLLORE SE
4,7940 EUR Euronext Paris -1,03%
CAC 40
7 884,85 Pts Euronext Paris +1,26%
DAX
23 661,94 Pts XETRA +1,30%
EURO STOXX 50
5 433,23 Pts DJ STOXX +1,18%
FTSE 100
9 240,09 Pts FTSE Indices +0,34%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NEXT
11 435,000 GBX LSE -4,71%
Pétrole Brent
67,97 USD Ice Europ +0,09%
Pétrole WTI
63,96 USD Ice Europ +0,05%
STOXX Europe 600
554,83 Pts DJ STOXX +0,76%
