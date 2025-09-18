Crédit Agricole-Dominique Lefebvre va démissionner de ses fonctions de président

(Actualisé avec précisions)

Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé jeudi la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année.

Dominique Lefebvre est à ce jour président à la fois de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), de la SAS Rue La Boétie et du conseil d'administration de Crédit Agricole S.A.

Son mandat, en ce qui concerne Crédit Agricole S.A., prend fin le 31 décembre 2025.

"À l’aube de la mise en place d’un nouveau plan à moyen terme de Crédit Agricole S.A., j’ai considéré que le moment était opportun pour passer le relais de la présidence du groupe", a déclaré Dominique Lefebvre cité dans un communiqué.

Crédit Agricole a indiqué que la désignation d'un nouveau président serait annoncée "en temps voulu".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benjamin Mallet et Blandine Hénault)