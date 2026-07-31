L'Europe en forme pour la dernière séance de juillet

Les places européennes connaissent un début de séance positif pour le dernier jour du mois de juillet. Elles sont soutenues, en partie, par les résultats rassurants publiés hier soir par Amazon et par le fort rebond enregistré par le Nasdaq 100 ( 3,36%).

Dans ces conditions, le CAC 40 s'affiche en hausse de 0,96%, à 8 567 points, à seulement quelques points de son niveau d'avant le conflit au Moyen-Orient. Le vendredi 27 février, avant le début des hostilités, le principal indice français avait terminé la séance à 8 580,75 points, un niveau qu'il n'a plus approché depuis.

Sur les autres places européennes, c'est également le vert qui domine. Le DAX 40 à Francfort s'adjuge 0,99%, et le FTSE 100 à Londres progresse de 0,68%.

Des publications d'entreprises en pagaille

La séance du jour est marquée encore une fois par de très nombreuses publications d'entreprises.

En France, Saint-Gobain s'affiche en tête de l'indice CAC 40 avec un gain de 6,65% après la présentation de résultats semestriels globalement supérieurs aux prévisions.

Euronext n'est pas loin derrière et progresse de 4,69%. L'opérateur boursier paneuropéen a vu son bénéfice net ajusté bondir de près de 20%, à 245 millions d'euros au deuxième trimestre.

En dehors du CAC 40, Worldline s'envole de 17,85%. En pleine mise en oeuvre de son plan de transformation, le spécialiste des services de paiements a vu sa marge atteindre 16,9% au premier semestre.

A l'inverse Vivendi chute de 16,55%, pénalisé par les résultats d'Universal Music Group dont le titre dévisse actuellement de 23,13% à la Bourse d'Amsterdam. Le groupe a dévoilé une baisse de son bénéfice au premier semestre. Il est passé de 1,43 milliard d'euros, à 222 millions d'euros seulement.

Ailleurs en Europe, Amplifon s'adjuge 7,70% à la Bourse de Milan. La société a confirmé ses objectifs annuels après avoir publié un bénéfice net en hausse de 12% au premier semestre.

Enfin, Puma abandonne 6,05%, même si le spécialiste des vêtements de sport a annoncé une perte d'exploitation trimestrielle moins importante que prévu.

Une actualité macro-économique chargée

En ce qui concerne les indicateurs, l'activité dans le secteur privé chinois est passé en phase de contraction en juillet. L'indice la mesurant s'est installé à 49,3 points, contre 50,6 un mois plus tôt. Le seuil des 50 points marque la frontière entre progression et contraction.

En France, selon des données préliminaires de juillet, l'inflation a accéléré de 0,6%, contre des attentes à 0,3%.

Les investisseurs prendront également connaissance des chiffres de l'inflation dans la zone euro (11h). Puis, aux Etats-Unis, ils surveilleront l'indice PMI de Chicago (15h45) et l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan (16h).

Dans le reste de l'actualité, les investisseurs surveillent également l'évolution du conflit au Moyen-Orient où les échanges de frappes se sont multipliés cette nuit entre Téhéran et Washington.

Les cours du pétrole sont en baisse malgré l'intensification du conflit. A New York, le WTI cède 2,18%, à 82,14 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,87%, à 87,78 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,11%) et se négocie contre 1,1510 dollar.