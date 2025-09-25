 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 807,43
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en baisse en attendant les banquiers centraux
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 09:30

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi dans une séance sans grande conviction qui pourrait s'animer avec les interventions de banquiers centraux attendues dans la journée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,56% à 7.784,38 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,30% et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E fléchit de 0,45% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,39%. Le Stoxx 600 .STOXX est en repli de 0,50%, la plupart de ses grands compartiments étant dans le rouge, la santé accusant une baisse de plus de 1%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi-stabilité pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le rouge, où les investisseurs ont choisi de prendre leurs bénéfices, les indices étant proches de leurs records.

Pour la séance du jour, au moins six membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer alors que le président de l'institution, Jerome Powell, s'est montré prudent mardi.

Parallèlement, la Banque centrale européenne (BCE) organise une réunion virtuelle non monétaire, tandis que la Banque nationale suisse (BNS) doit rendre sa décision sur les taux.

Côté indicateurs macroéconomiques, en attendant l'indice clé des prix PCE aux Etats-Unis prévu vendredi, le marché digère la perspective d'un redressement du moral des consommateurs en Allemagne, tandis qu'en France, la confiance des ménages est restée stable en septembre. Les investisseurs surveilleront dans l'après-midi le chiffre définitif du produit intérieur brut (PIB) américain pour le deuxième trimestre.

Aux valeurs en Europe, le secteur de l'automobile .SXAP prend près de 1% après les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) sur les immatriculations en zone euro et au Royaume-Uni. Stellantis

STLAM.MI avance de 1,36%, les ventes en Europe du constructeur franco-italo-américain ayant augmenté en août pour la première fois depuis plus d'un an. Son concurrent Renault RENA.PA progresse de 1,65%.

TotalEnergies TTEF.PA , qui va être coté à la Bourse de New York, perd 1,23%, alors que le groupe a annoncé avoir décidé d'adapter les niveaux de rachats d'actions en fonction des prix de l'énergie pour faire face aux incertitudes économiques et géopolitiques.

Trigano TRIA.PA recule de 2,6% après avoir a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse sur l'exercice annuel 2024/2025.

Ailleurs en Europe, H&M HMb.ST bondit de 10,71%, à un sommet de près d'un an, après avoir fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
7 806,15 Pts Euronext Paris -0,27%
DAX
23 577,83 Pts XETRA -0,38%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 121,28 Pts Index Ex -0,37%
EURO STOXX 50
5 451,47 Pts DJ STOXX -0,24%
FTSE 100
9 233,13 Pts FTSE Indices -0,19%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NASDAQ Composite
22 497,86 Pts Index Ex -0,33%
Pétrole Brent
69,08 USD Ice Europ +0,01%
Pétrole WTI
64,71 USD Ice Europ -0,03%
RENAULT
35,360 EUR Euronext Paris +2,85%
S&P 500 INDEX
6 637,97 Pts CBOE -0,28%
STELLANTIS
8,274 EUR MIL +1,04%
STOXX Europe 600
552,27 Pts DJ STOXX -0,29%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
522,70 Pts DJ STOXX +0,61%
STOXX Europe 600 Banks
308,84 Pts DJ STOXX -0,49%
TOTALENERGIES
53,1000 EUR Euronext Paris -0,75%
TRIGANO
146,200 EUR Euronext Paris +2,74%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

