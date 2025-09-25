Assurances : le lobby du secteur justifie la hausse annoncée des primes en 2026

Les Français paieront en moyenne 325 euros hors taxe par an leur assurance habitation l'an prochain, et 563 euros hors taxes leur assurance auto.

( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Des hausses de 5 à 8% : les primes d'assurance habitation et auto vont augmenter en 2026, selon les études de plusieurs cabinets spécialisés. Des prévisions qui se justifie par l'augmentation des risques et des coûts d'indemnisation, a estimé jeudi 25 septembre la présidente de la fédération professionnelle des assureurs Florence Lustman.

"Ces deux facteurs se conjuguent pour exercer une pression à la hausse sur les tarifs", a indiqué Florence Lustman, en précisant cependant ne pas pouvoir commenter les politiques tarifaires des membres de l'association.

Les cotisations d'assurance automobile et habitation vont significativement augmenter l'an prochain, selon les travaux de plusieurs cabinets spécialisés publiés ces derniers jours.

L'un d'entre eux, Addactis, estime par exemple que l'augmentation se situera entre 5% à 5,5% en moyenne en France pour les assurances auto et entre 7,5 et 8% pour les contrats d'assurance multirisques habitation (MRH), du fait de sinistres plus nombreux et plus coûteux.

"Augmentation des risques en fréquence et en intensité"

Le cabinet Facts & Figures table sur des augmentations assez proches : entre 4 et 6% de hausse pour l'assurance automobile et autour de 5% pour l'habitation.

Ces hausses sont bien supérieures à l'inflation, mesurée en France à 0,9% sur un an au mois d'août, selon le dernier pointage de l'Insee, et interrogent sur la capacité des assurés aux budgets contraints à les suivre dans le temps.

"Ce qui s'impose à nous tous (...) c'est une augmentation générale des risques à la fois en fréquence et en intensité ", en particulier les événements naturels, "mais pas seulement", a affirmé Florence Lustman.

"Nous constatons une inflation galopante des coûts de réparation que ce soit la réparation matérielle (auto, bâtiments, etc.) ou l'indemnisation des préjudices corporels des victimes", a-t-elle ajouté.

