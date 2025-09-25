Berenberg abaisse son conseil sur TotalEnergies à 'conserver'
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 11:26
Dans une étude consacrée au secteur européen du pétrole et du gaz, l'analyste dit s'inquiéter de la détérioration de l'environnement économique, ce qui le conduit à anticiper davantage de risques autour des groupes énergétiques pour 2026.
Concernant Total, Berenberg met en avant le niveau important des investissements du groupe, qui dépense beaucoup pour ses projets de croissance, une dynamique qui devrait certes lui permettre d'augmenter sa production sur le long terme, mais qui laisse présager moins de cash disponible pour les actionnaires à plus court terme.
Dans cette optique, l'intermédiaire financier dit s'attendre à ce que l'entreprise réduise ses rachats d'actions au cours des prochains trimestres afin de préserver ses ressources financières, une prévision confirmée hier soir dans le communiqué qu'a fait paraître le groupe en amont de sa réunion d'investisseurs du lundi 29 septembre.
Parallèlement, le professionnel reconnaît que l'activité de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société devrait fortement croître à partir de 2026-2027, mais prévient que cette accélération devrait coïncider avec une période de marché mondial saturé, et donc moins favorable.
Enfin, Berenberg met en évidence la valorisation élevée de l'action, qui se paie déjà un peu plus cher que ses concurrentes pour 2026 sur la base de son ratio Valeur d'entreprise/marge brute d'autofinancement, le conduisant à préférer d'autres titres comme bp, Repsol et Shell au sein du secteur.
Valeurs associées
|53,3700 EUR
|Euronext Paris
|-0,24%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 11:26:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Commission européenne a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête concernant le groupe allemand SAP pour soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées à son célèbre logiciel de gestion d'entreprise. "Des milliers d'entreprises à travers l'Europe utilisent les ... Lire la suite
-
Alstom annonce l'ouverture de plus de 150 postes à son siège social régional des Amériques situé à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec. Les recrutements concernent notamment l'ingénierie, l'approvisionnement, les finances, l'informatique et la gestion de projet. ... Lire la suite
-
L'UE a rejeté jeudi les appels du groupe américain Apple à enterrer le règlement sur les marchés numériques (DMA), loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier et qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques. Apple, qui conteste ... Lire la suite
-
A l'initiative des deux collectifs antimafia, d'associations et de syndicats, une "coordination antimafia" est créée "pour élargir la lutte à l'ensemble de la société corse", annoncent-ils jeudi dans un communiqué transmis à l'AFP. "Depuis quelques années, une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer