L'Europe en baisse avec les nouvelles menaces de Trump sur le commerce
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 09:41

Les principales Bourses européennes sont de nouveau en baisse mardi dans un contexte de craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe, tandis que les rendements obligataires montent et que l'or a inscrit un record.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,79% à 8.048,05 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE abandonne 0,78% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,90%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E cède 0,76%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,71% et le Stoxx 600 .STOXX 0,84%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 1,29% pour le Dow Jones .DJI , de 1,42% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,69% pour le Nasdaq .IXIC après un week-end prolongé de trois jours.

Signe de la nervosité, l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX a grimpé lundi à un pic depuis novembre, au-dessus de 20 points. L'or, de son côté, a franchi mardi pour la première fois de son histoire la barre des 4.700 dollars l'once, tandis que l'argent s'échangeait près d'un pic, les ultimatums de Donald Trump ayant assombri le sentiment des investisseurs dans le monde et provoqué une ruée vers les actifs refuge.

Après la menace durant le week-end de droits de douane contre les pays s'opposant à son projet de rachat du Groenland, le président américain a renchéri lundi avec des taxes de 200% sur les vins et champagnes français si Emmanuel Macron ne rejoignait pas le "Conseil de la paix", son initiative destinée à réunir des dizaines de pays avec le but annoncé de résoudre les conflits internationaux.

Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, doivent s'exprimer ce mardi au Forum économique mondial à Davos.

Les secteurs en Europe exposés aux droits de douane et à la conjoncture reculent logiquement, l'industrie .SXNP cédant 1,20%, le luxe .STXLUXP 1,08% et la consommation de .SXQP 0,91%.

Renault RENA.PA (+1,73%), qui a annoncé s'être associé à Turgis Gaillard dans les drones militaires, est l'une des rares valeurs du CAC 40 à être dans le vert.

Dans les vins et spiritueux, Pernod Ricard PERP.PA (-0,02%), Rémy Cointreau RCOP.PA (-2,16%) et LVMH LVMH.PA (-1,92%), propriétaire de Moët Hennessy, reculent.

Wendel MWDP.PA avance de 2,02% après avoir confirmé être en discussions avec le groupe allemand de produits de nettoyage Henkel HNKG.DE (+0,74%) en vue d'une éventuelle opération impliquant le fabricant de produits chimiques Stahl.

Ailleurs en Europe, GSK GSK.L prend près de 1% après avoir annoncé le rachat du groupe américain RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CAC 40
8 012,43 Pts Euronext Paris -1,23%
DAX
24 579,06 Pts XETRA -1,52%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 359,33 Pts Index Ex -0,17%
EURO STOXX 50
5 849,59 Pts DJ STOXX -1,29%
FTSE 100
10 063,01 Pts FTSE Indices -1,30%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GSK
1 793,000 GBX LSE -1,27%
HENKEL
67,850 EUR XETRA -0,22%
LVMH
567,600 EUR Euronext Paris -2,61%
NASDAQ Composite
23 515,39 Pts Index Ex -0,06%
PERNOD RICARD
73,480 EUR Euronext Paris +0,19%
Pétrole Brent
63,93 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
59,31 USD Ice Europ -0,24%
RAPT THERAP
35,1000 USD NASDAQ +9,04%
REMY COINTREAU
38,040 EUR Euronext Paris -2,26%
RENAULT
31,510 EUR Euronext Paris +1,16%
S&P 500 INDEX
6 940,01 Pts CBOE -0,06%
STOXX Europe 600
599,37 Pts DJ STOXX -1,27%
STOXX Europe 600 Banks
359,91 Pts DJ STOXX -1,42%
STOXX Europe 600 Ind. Goods & Ser.
1 118,02 Pts DJ STOXX -1,68%
WENDEL
79,900 EUR Euronext Paris +0,88%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
