Atos s'associe à Graia pour de la traduction vocale en temps réel
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 11:19

Atos annonce un partenariat stratégique avec Graia, une plateforme d'intelligence artificielle (IA) qui redéfinit l'expérience client, pour "lever les barrières linguistiques au travail grâce à la traduction vocale en temps réel".


Ensemble, les 2 entreprises ont pour objectif de révolutionner le support multilingue au sein de l'écosystème Digital Workplace d'Atos en intégrant à ses centres de services et de support la technologie de traduction vocale bidirectionnelle de pointe de Graia.

"L'IA générative de Graia ne se contente pas de transcrire et traduire en temps réel, elle surveille également les expressions clés, suggère aux agents des formulations adaptées à la culture de leurs interlocuteurs et automatise l'évaluation des appels", souligne Atos.

Grâce à la technologie de Graia, le groupe français de services informatiques comblera les imperfections linguistiques d'utilisateurs non anglophones rencontrant des difficultés à s'exprimer avec précision en anglais.

Déployé initialement dans le cadre du support multilingue, le service sera ensuite étendu aux parcours d'intégration et de formation inclusifs disponibles au sein de l'offre Digital Workplace d'Atos.

