L'Europe doit garder le contrôle des technologies clés, déclare la commissaire européenne

(Ajoute les commentaires du fonctionnaire de DNB dans les paragraphes 4-6, le contexte dans les paragraphes 7-8) par Elizabeth Howcroft

L'Europe doit garder le contrôle des technologies clés qui sous-tendent les économies de la région, a déclaré mardi la commissaire aux services financiers de l'Union européenne, ajoutant aux appels croissants pour que l'Union soit moins dépendante des géants de la technologie basés aux Etats-Unis.

L'Europe se concentre de plus en plus sur la "souveraineté numérique ", c'est-à-dire sur l'idée que la dépendance à l'égard des entreprises des États-Unis, de plus en plus isolationnistes, constitue une menace pour l'économie et la sécurité de l'Europe.

"L'Europe doit garder le contrôle des technologies clés qui sous-tendent et stimulent nos économies", a déclaré la commissaire européenne Maria Luís Albuquerque lors d'une conférence sur la réglementation des technologies financières à Bruxelles.

Un haut fonctionnaire de la banque centrale des Pays-Bas a également déclaré lors de la même conférence que l'Europe devrait être moins dépendante des entreprises technologiques basées en dehors de la région.

Les institutions financières européennes étaient plus vulnérables aux cyberattaques potentielles en raison de leur dépendance à l'égard d'un petit nombre de fournisseurs d'informatique en nuage, a déclaré Steven Maijoor, président de la supervision à la Nederlandsche Bank, bien qu'il ait ajouté que certains élargissaient leur base de fournisseurs.

"Il est indéniable que les failles de notre système financier européen sont devenues beaucoup plus susceptibles de se fissurer ces dernières années", a ajouté M. Maijoor, citant les risques de cybersécurité et l'aigreur de certaines "relations mondiales de longue date", sans nommer de pays en particulier.

La Banque centrale européenne a déclaré en novembre que les tensions géopolitiques et les perturbations technologiques figuraient parmi les risques auxquels est confronté le secteur bancaire européen.

Les régulateurs de l'UE ont désigné 19 entreprises technologiques, dont Amazon Web Services AMZN.O , Google Cloud

GOOGL.O et Microsoft MSFT.O , comme fournisseurs informatiques tiers critiques pour l'industrie financière de l'Union.