L'Europe dans le vert, optimisme sur la géopolitique et les résultats
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 09:30

Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement dans le vert mercredi avec les résultats des entreprises et sur fond d'optimisme dans les discussions sur le nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés aux Etats-Unis en fin de semaine après les chiffres de l'inflation en Europe.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,47% à 8.401,08 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,33% et à Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,50%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,63% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,44%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,60%, porté essentiellement par le secteur de l'énergie, l'industrie et les ressources de base.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance légèrement dans le vert, marquée par le redressement des valeurs technologiques.

L'évaluation du risque géopolitique reste au centre de l'attention des investisseurs qui semblent un peu rassurés mercredi alors que selon le ministre iranien des Affaires étrangères Téhéran et Washington se sont entendus mardi sur les grands principes de leurs négociations autour du programme nucléaire iranien.

Les échanges dans le monde restent toutefois limités, de nombreux marchés en Asie étant encore fermés ce mercredi pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Côté indicateurs économiques, en attendant l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui publiera à 19h00 GMT le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, le marché a pris connaissance de l'évolution des prix à la consommation en Europe. L'inflation britannique a comme prévu ralenti sur un an à 3,0% en janvier, tandis qu'en France elle a été confirmée à 0,4% le mois dernier aux normes IPCH. En Allemagne, l'inflation est ressortie mardi à 2,1% en janvier sur un an.

L'euro EUR= recule mercredi de 0,14% à 1,1835 dollar après ces statistiques, mais la monnaie unique européenne réagit davantage aux informations du Financial Times selon lesquelles la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) devrait quitter l'institution avant la fin de son mandat, même si Christine Lagarde a déclaré se concentrer sur son poste et n'avoir pas encore pris de décision en la matière, d'après un porte-parole de la BCE.

Par ailleurs, les publications des entreprises se poursuivent avec notamment Carrefour CARR.PA qui chute de 4,12% après avoir dit viser une marge ROC de 3,5% en 2030 et un recentrage en France, en Espagne et au Brésil, un plan stratégique qui ne semble pas convaincre les investisseurs.

Le groupe de télévision M6 MMTP.PA abandonne 3,46% après l'annonce d'une baisse de 17,6% de son résultat opérationnel courant consolidé (Ebita) au quatrième trimestre.

Le groupe verrier Verallia VRLA.PA plonge de près de 6% après avoir lancé une revue stratégique, tandis que le groupe d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Emeis EMEIS.PA (+2,61%) est recherché après ses prévisions.

Exail Technologies EXA.PA avance de 2%, le groupe de technologies de défense ayant dit viser une croissance à deux chiffres en 2026. Le segment de la défense en Europe .SXPARO (+2,32%) est également bien orienté.

Ailleurs en Europe, BAE Systems BAES.L bondit de 5,71% après une hausse de 10% de son chiffre d'affaires en 2025.

Bayer BAYGn.DE chute de 5,16% après avoir proposé 7,25 milliards de dollars dans le litige des cancers liés au Roundup.

Glencore GLEN.L prend près de 2% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda ajusté 2025 supérieurs aux attentes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 093,500 GBX LSE +3,18%
BAYER
45,850 EUR XETRA -7,03%
CAC 40
8 387,98 Pts Euronext Paris +0,32%
CARREFOUR
14,7000 EUR Euronext Paris -4,51%
DAX
25 139,82 Pts XETRA +0,57%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 533,19 Pts Index Ex +0,07%
EMEIS
15,0800 EUR Euronext Paris -1,24%
EUR/USD SPOT
1,1831 USD Six - Forex 1 -0,20%
EURO STOXX 50
6 057,06 Pts DJ STOXX +0,58%
EXAIL TECHNOLOGIES
117,8000 EUR Euronext Paris +2,08%
FTSE 100
10 612,13 Pts FTSE Indices +0,53%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GLENCORE
498,900 GBX LSE +2,65%
M6 METROPOLE TELE.
11,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
NASDAQ Composite
22 578,38 Pts Index Ex +0,14%
Pétrole Brent
67,83 USD Ice Europ +0,70%
Pétrole WTI
62,28 USD Ice Europ -0,02%
S&P 500 INDEX
6 843,22 Pts CBOE +0,10%
STOXX Europe 600
624,78 Pts DJ STOXX +0,56%
STOXX Europe 600 Banks
367,56 Pts DJ STOXX +1,43%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 983,15 Pts DJ STOXX +1,68%
VERALLIA
21,1400 EUR Euronext Paris -5,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

