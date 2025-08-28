 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 831,59
+1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe dans le vert en début de séance
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 09:45

Des traders financiers travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

Des traders financiers travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi après les résultats de Nvidia.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,72% à 7.799,66 points vers 07h17 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,06% et à Francfort, le Dax avance de 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 de 0,22% et le Stoxx 600 de 0,28%.

Les investisseurs continuent d'acheter à la baisse en Europe après la chute des indices du début de semaine, notamment plombés par la situation politique en France.

Les résultats du deuxième trimestre de Nvidia, publiés mercredi soir, sont plutôt en ligne avec les attentes mais pourraient inquiéter quant à l'activité du géant américain en Chine.

En France, les investisseurs réagissent également à quelques résultats d'entreprise.

Pernod Ricard prend 4,5% après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires annuel, légèrement moins forte qu'attendu

Au contraire, Eiffage perd 1,7% après avoir publié ses résultats mercredi soir.

En Allemagne, Delivery Hero prend 1,7%, la société de livraison de repas ayant annoncé une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes.

(Rédigé par Bertrand De Meyer; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
67,72 USD Ice Europ -0,12%
Pétrole WTI
63,81 USD Ice Europ -0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank