L'Europe dans le vert en début de séance

Des traders financiers travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi après les résultats de Nvidia.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,72% à 7.799,66 points vers 07h17 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,06% et à Francfort, le Dax avance de 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 de 0,22% et le Stoxx 600 de 0,28%.

Les investisseurs continuent d'acheter à la baisse en Europe après la chute des indices du début de semaine, notamment plombés par la situation politique en France.

Les résultats du deuxième trimestre de Nvidia, publiés mercredi soir, sont plutôt en ligne avec les attentes mais pourraient inquiéter quant à l'activité du géant américain en Chine.

En France, les investisseurs réagissent également à quelques résultats d'entreprise.

Pernod Ricard prend 4,5% après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires annuel, légèrement moins forte qu'attendu

Au contraire, Eiffage perd 1,7% après avoir publié ses résultats mercredi soir.

En Allemagne, Delivery Hero prend 1,7%, la société de livraison de repas ayant annoncé une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes.

(Rédigé par Bertrand De Meyer; édité par Augustin Turpin)