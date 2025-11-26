L'Europe dans le vert avec les anticipations de baisse de taux aux USA

Les principales Bourses européennes sont dans le vert mercredi en matinée, les marchés actions étant toujours portés par les anticipations d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,66% à 8.079,98 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,21% et à Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,84% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,39%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,55%, soutenu principalement par le rebond du compartiment de l'énergie. La plupart des grands secteurs sont bien orientés comme l'industrie .SXNP (+0,74%) et les nouvelles technologies

.SX8P (+1,04%).

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,55% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert.

La faiblesse des indicateurs américains publiés mardi - ventes au détail et prix à la production - ont renforcé la perspective d'une réduction des taux de la Fed pour sa réunion des 9 et 10 décembre, avec une probabilité désormais de 75% en faveur d'une baisse des coûts d'emprunt.

L'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, a en outre rapporté mardi, que le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, est devenu le favori du président Donald Trump pour succéder à Jerome Powell à la tête la Fed, ce qui pourrait donner lieu à une politique monétaire encore plus accommodante.

D'autres données économiques sont attendues ce mercredi avant la publication dans la soirée du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire.

En Europe, les regards sont tournés sur la présentation du budget 2026 en Grande-Bretagne et les derniers développements sur le plan de paix américain pour l'Ukraine.

Le président Donald Trump est revenu mardi sur la date butoir fixé à l'Ukraine pour qu'elle accepte d'ici jeudi les propositions américaines, tandis que le président Vladimir Poutine a dit vouloir consolider l'identité russe dans les régions annexées et que l'Ukraine a fait savoir qu'elle soutenait le cadre de l'accord de paix.

Les anticipations de baisse de taux font pression sur les rendements obligataires en Europe et le dollar qui sont en repli, tandis que les cours pétroliers se stabilisent après une chute la veille liée à un possible accord de paix en Ukraine.

Aux valeurs, à Paris, le secteur du luxe est bien orienté avec L'Oréal OREP.PA qui gagne 1,69% et celui de la défense avec Thales TCFP.PA qui avance de 1,33%.

Valneva VLS.PA bondit de près de 7% après avoir fait état de données positives concernant son candidat-vaccin contre la maladie de Lyme, le VLA15.

Ipsen IPN.PA recule de 1%, BNP Paribas Exane ayant abaissé sa recommandation sur le groupe pharmaceutique à "sous-performance" face à la pression concurrentielle.

Ailleurs en Europe, Aroundtown AT1.DE , l'un des plus grands groupes immobiliers en Allemagne, cède 3,76% après la publication de ses résultats sur neuf mois, dans un contexte de crise dans le secteur.

A Londres, Pets At Home PETSP.L grimpe de 6,12% à la faveur du lancement d'un plan de redressement pour son activité de vente au détail en difficulté, tandis qu'à Madrid le groupe de technologie de voyage HBX Group HBX.MC chute de 8,57% après avoir fait état d'un creusement de sa perte annuelle.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)