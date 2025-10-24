L'Europe dans le vert avec l'espoir d'un accord sino-américain

Les principales Bourses européennes sont orientées dans le vert vendredi en matinée dans un contexte d'optimisme sur un possible réchauffement des relations entre la Chine et les Etats-Unis alors que le président Donald Trump va entamer une tournée en Asie.

L'espoir d'un accord commercial entre les deux premières puissances économiques passe au premier plan alors que la saison des résultats des entreprises poursuit et que des indicateurs clés comme l'inflation américaine, sont attendus.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,16% à 8.239,64 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE est stable et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,31% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,24%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,27%, soutenu essentiellement par le secteur industriel et les nouvelles technologies.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,41% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert, portée par l'apaisement des tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

Donald Trump, attendu en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud, va quitter Washington ce vendredi soir pour un déplacement de cinq jours qui sera à la fois son premier en Asie et sa plus longue tournée à l'étranger depuis le début de son second mandat alors que la région fait face à ses droits de douane. La Maison blanche a confirmé que le président américain rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping jeudi prochain, avant la date butoir du 1er novembre pour l'imposition de nouvelles surtaxes de 100% sur les importations chinoises.

Les signes d'un dégel dans les relations sino-américaine stimulent le sentiment des investisseurs, comme en témoigne la clôture de Wall Street jeudi et la bonne tenue des actions en Asie vendredi.

La Chine s'est par ailleurs engagée lors du Plénum à construire un système industriel moderne pour 2026-2030.

Parallèlement, la saison des résultats des entreprises se poursuit avec notamment Intel INTC.O dont l'action cotée à Francfort bondit de près de 10% après que le fondeur a dépassé les attentes sur le bénéfice du troisième trimestre, grâce à des mesures de réduction des coûts spectaculaires. Le compartiment européen technologique .SX8P progresse de 0,82%.

En Europe, des résultats animent également les échanges avec notamment Sanofi SASY.PA qui prend 3,30% après avoir fait état d'un résultat opérationnel en hausse de 8,5% à taux de change constant et supérieur aux attentes. Accor ACCP.PA bondit de 5,21% après le relèvement de son objectif annuel de croissance de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et un plan de rachat d'actions. Valeo VLOF.PA (+2,05%) est également bien orienté après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel stable.

Ailleurs sur le Vieux continent, Saab SAABb.ST grimpe d'environ 5% après avoir fait état d'une hausse de 16% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, tandis que Holcim HOLN.S avance de près de 1% à la faveur d'un bénéfice en hausse au titre du troisième trimestre.

Côté baisse, Norsk Hydro NHY.OL recule d'environ 3%, le producteur norvégien d'aluminium ayant fait d'un repli de 18,6% de son bénéfice net trimestriel.

La publication des indices préliminaires de l'activité des entreprises pour le mois d'octobre des principaux pays d'Europe pourraient influer sur la tendance. L'activité économique en France a reculé plus rapidement que prévu en octobre, montre l'enquête PMI flash.

Le marché attend également les chiffres de l'inflation américaine alors que la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque du Canada (BoC), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) doivent rendre leurs décisions de politique monétaire respectives la semaine prochaine.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)