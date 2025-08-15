L'Europe dans le vert avant le sommet Trump-Poutine

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance vendredi avant un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,37% à 7.899,73 points vers 07h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,45% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,62%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,45% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,27%.

Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront autour de 19h00 GMT à Anchorage en Alaska dans le cadre d'un sommet destiné notamment à avancer vers un cessez-le-feu en Ukraine. Une conférence de presse commune à l'issue de la rencontre est prévue.

L'issue de cette réunion pourrait avoir des conséquences multiples sur les marchés financiers, avec de possibles impacts sur les cours du pétrole en fonction des décisions concernant les sanctions à l'encontre de la Russie ou sur le secteur de l'armement selon les avancées vers une trêve en Ukraine.

"Si un cessez-le-feu est conclu, attendez-vous à une réaction positive de l'euro et à un affaiblissement du dollar ; l'inverse en cas d'échec du cessez-le-feu", pointe aussi Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

Aux valeurs, le joaillier danois Pandora PNDORA.CO chute de plus de 9% après la publication de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Blandine Hénault)