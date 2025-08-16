 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue 1: Lyon l'emporte à Lens et gâche les débuts de Thauvin
information fournie par AFP 16/08/2025 à 19:15

La recrue de Lens Florian Thauvin face à Lyon, le 16 août 2025 au stade Bollaert ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Lyon s'est imposé à Lens (1-0) samedi lors de la première journée de Ligue 1, réussissant ses débuts dans cette nouvelle ère sans John Textor, et gâchant ceux de Florian Thauvin avec les Sang et Or.

Un but de Georges Mikautadze au bout de la première période a suffi au bonheur des Lyonnais, plus précis techniquement en attaque, et solides pour résister aux Lensois, frappés d'imprécision, comme la saison dernière.

L'Olympique lyonnais ouvre donc par une victoire ce nouveau chapitre de son histoire, avec à sa tête non plus John Textor mais Michele Kang, qui a sauvé in extremis le club d'une relégation en Ligue 2 le mois dernier.

Comme un symbole, l'OL tourne la page de cette époque en l'emportant contre son ancien entraîneur Pierre Sage, arrivé cet été sur le banc du club lensois après le départ, à la surprise générale, de Will Still au bout d'une seule saison.

Georges Mikautadze, auteur du but de Lyon face à Lens, le 16 août 2025 au stade Bollaert ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Désormais restreint financièrement pour recruter, Lyon a construit son succès avec ce qu'il avait déjà la saison dernière: le virevoltant Malick Fofana, le buteur Georges Mikautadze et le taulier du milieu de terrain Corentin Tolisso.

Fofana a fait vivre un cauchemar au flanc droit lensois, prenant les défenseurs de vitesse le plus souvent, jusqu'à la fin de la première période, où, lancé en profondeur, il a donné un centre idéal à Mikautadze, lui aussi en avance sur son vis-à-vis (45e+1).

Cruel pour Lens, qui était alors dans un temps fort, mais pas illogique au vu de la maîtrise technique supérieure des Lyonnais.

- Lens toujours stérile -

Pour sa première sur le banc du club de l'Artois, Pierre Sage a pu mesurer le travail qu'il lui faut accomplir. Le mal qui a rongé Lens la saison passée est toujours là: malgré 18 frappes (5 cadrées), plus que leur adversaire (11 frappes, 3 cadrées), les Artésiens n'ont jamais réussi à marquer.

Malgré, aussi, les efforts de Florian Thauvin, qui a, un temps, apporter de la créativité et de la fraîcheur au jeu lensois, tout comme le jeune Anthony Bermont (20 ans) sur le côté gauche.

Banderole des supporters lyonnais pour leur ancien entraîneur Pierre Sage, désormais à Lens, le 16 août 2025 au stade Bollaert ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Entré en jeu à la 57e minute sous les applaudissement nourris du Stade Bollaert, qui avait déjà acclamé son nom à l'annonce des équipes, Thauvin, champion du monde en 2018, a laissé entrevoir tout le bien qu'il pourrait faire aux Sang et Or. Numéro 10 dans le dos et dans l'esprit, il a tenté d'apporter du déséquilibre par les passes ou les dribbles, mais manque clairement de rythme.

Mais rien n'y a fait. Le match a ressemblé à ce film déjà vu à de maintes reprises, avec des occasions, en vain, principalement de Wesley Saïd (9e, 42e, 65e) et Deiver Machado (21e, 45e, 45e+4).

Tout n'est pas à jeter côté lensois: outre les bonnes entrées de Bermont et Thauvin, Rayan Fofana (19 ans) a démontré une bonne capacité à jouer en pivot, à la pointe de l'attaque, et Machado s'est démené.

En face, Lyon a su tenir cette victoire loin de ses bases, mais il faudra en voir plus pour avoir une photographie plus complète de cette équipe.

