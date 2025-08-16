 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue 1: rentrée réussie pour Monaco et Lyon
16/08/2025

Les joueurs de Monaco se congratulent après le but d'Eric Dier face au Havre, le 16 août 2025 au stade Louis-II ( AFP / Miguel MEDINA )

Monaco, facile vainqueur du Havre (3-1), et Lyon, qui est allé s'imposer à Lens (1-0), ont parfaitement débuté la saison de Ligue 1, samedi.

Au lendemain de la défaite surprise de l'OM à Rennes (1-0) en ouverture du championnat, l'ASM et l'OL ne sont pas tombés dans le piège et sont apparus déjà bien en forme, contrairement aux Marseillais.

Sous les yeux de Paul Pogba, recrue phare du mercato monégasque pas encore apte physiquement, le club de la Principauté n'a connu aucune difficulté pour dominer au stade Louis-II de très faibles Havrais, grâce notamment à des buts du défenseur anglais Eric Dier, arrivé libre cet été en provenance du Bayern Munich, et de sa pépite de 23 ans Maghnes Akliouche, pour l'instant toujours là malgré un bon de sortie.

En attendant le retour de Pogba sur les terrains et la première apparition de l'ex-attaquant du FC Barcelone Ansu Fati, autre grosse signature estivale, Monaco a tenu son rang.

Lyon est également dans le ton en cette rentrée. Alors que le maintien en L1 du club, en grande difficulté financière, n'a été actée que le 9 juillet devant la commission d'appel de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) grâce à des apports de liquidités, les secousses en coulisses de l'intersaison n'ont pas semblé avoir perturbé les joueurs lyonnais qui l'ont emporté à Bollaert grâce à un but du Géorgien Georges Mikautadze.

L'attaquant de Lyon Georges Mikautadze, buteur à Lens, le 16 août 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

L'OL en a profité pour jouer un mauvais tour à son ancien entraîneur Pierre Sage, désormais sur le banc lensois. Lyon a aussi gâché les retrouvailles avec la France de Florian Thauvin sous le maillot sang et or. Entré en jeu à la 57e minute de jeu, le champion du monde 2018, transfuge de l'Udinese, n'est pas parvenu à inverser le cours de la partie.

Quatre jours après son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions par le Benfica Lisbonne, Nice a de nouveau affiché d'inquiétantes carences et a lancé son nouvel exercice par un revers face à Toulouse à domicile après un but de Djibril Sidibé inscrit à une minute de la fin du temps réglementaire (1-0).

Sport
L'offre BoursoBank