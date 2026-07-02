L'Europe dans le vert avant le rendez-vous de l'emploi américain

Les marchés européens évoluent en territoire positif ce jeudi matin, hormis la place d'Amsterdam (-0,51%), les investisseurs privilégiant toutefois la prudence avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain, principal rendez-vous macroéconomique de la séance. Peu avant 10h30, le CAC 40 avance de 0,60% à 8 387 points et l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,07% à 6 286 points.

Sur le front géopolitique, Donald Trump s'est montré optimiste à l'issue des discussions indirectes menées à Doha entre des représentants américains et iraniens.

Évoquant des réunions "très bonnes ", le locataire de la Maison-Blanche a estimé que les négociations sur le dossier nucléaire iranien progressaient favorablement. "La dénucléarisation de l'Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions", a-t-il déclaré avant son départ pour le Dakota du Nord.

Sur le front des statistiques, les opérateurs scruteront avec grand intérêt les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis alors que la Bourse de New-York sera fermée demain à l'occasion de la fête nationale américaine.

Des valeurs en mouvement

Au rayon des valeurs, Carrefour occupe la place de leader de l'indice CAC 40 après qu'UBS a relevé sa recommandation à achat et porté son objectif de cours de 13,20 à 19 euros.

Sodexo ( 8,19%) brille en tête de l'indice SBF 120 après avoir relevé son objectif de croissance interne pour l'exercice 2026. Le spécialiste français de la restauration collective met en avant une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre.

Abivax ( 3,57%) progresse également après avoir levé près de 874 millions d'euros nets grâce à une émission de 7,36 millions d'ADS dans le cadre d'une offre réalisée aux États-Unis.

Ailleurs en Europe, Bayer ( 4,90%) a indiqué mercredi qu'il regrouperait ses activités américaines liées au glyphosate au sein de sa filiale Ruveon. Cette annonce intervient au lendemain d'une demande déposée auprès des autorités américaines en vue d'imposer des droits de douane sur les importations chinoises de glyphosate, substance active de son herbicide Roundup.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,35% à 1,1419 dollar.