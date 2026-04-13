L'Europe dans le rouge avec le regain de tensions au Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes reculent en début de séance dans un contexte d'aversion au risque provoqué par l'échec de négociations au cours du week-end entre Washington et Téhéran et la menace qui s'en est suivie par les Etats-Unis d'un blocage maritime de l'Iran, qui provoque une nouvelle flambée des cours du pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,86% à 8.187,40 points vers 07h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,57% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,97%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,95% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,67%.

Le regain de tensions au Moyen-Orient pèse en particulier sur le secteur du tourisme et du voyage .SXTP (-1,94%) tandis que celui du pétrole et gaz .SXOP (+0,94%) profite de la nouvelle envolée des cours du brut qui repassent au-delà de 100 dollars le baril.

A Paris, Kering PRTP.PA est lanterne rouge du CAC 40 (-2,45%), pénalisé par un abaissement de la recommandation de Morgan Stanley.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)