Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Après une frappe israélienne à Nabatiyé, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Abbas Fakih )

Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour.

. Un retour ou non de l'Iran aux négociations "est égal" à Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il se moquait de savoir si l'Iran reviendrait ou pas à la table des négociations avec les Etats-Unis, après l'échec de pourparlers à Islamabad.

"Cela m'est égal qu'ils reviennent ou non. S'ils ne reviennent pas, ça me va très bien", a déclaré M. Trump aux journalistes sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, à son retour d'un week-end passé en Floride.

. L'Iran dit avoir été "à deux doigts" d'un accord avec les Etats-Unis à Islamabad

L'Iran et les Etats-Unis étaient à "deux doigts" de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités, lors de leurs pourparlers à Islamabad, la capitale du Pakistan, a affirmé lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, l'un des principaux négociateurs de la République islamique, en imputant l'échec au "jusqu'au-boutisme américain".

. L'armée américaine va imposer un blocus des ports iraniens lundi

Le président américain Donald Trump parle à la presse dans le Maryland à son retour de Floride le 12 avril 2026 ( AFP / Jim WATSON )

L'armée américaine a annoncé dimanche qu'elle imposerait à partir de lundi à 14H00 GMT un blocus aux "navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens", faute d'accord pour mettre fin au conflit.

Mais elle a précisé qu'elle autoriserait la circulation des navires ne partant pas ou ne se dirigeant pas vers l'Iran à travers le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et l'approvisionnement en pétrole, selon un communiqué du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom.

. Au moins six morts dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban

Les secours interviennent sur le site d'une attaque aérienne israélienne à Nabatieh dans le sud du Liban le 10 avril 2026 ( AFP / Abbas Fakih )

Au moins six personnes ont péri dimanche dans de nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé, dont un secouriste de la Croix-Rouge libanaise.

L'organisation a indiqué que son équipe avait été "directement visée par un drone israélien" alors qu'elle menait une mission humanitaire et que le logo de la Croix-Rouge était visible.

. La marine iranienne juge "ridicules" les menaces de blocus américain

"Les menaces du président des Etats-Unis de mettre en place un blocus maritime contre l'Iran (...) sont tout à fait ridicules et amusantes", a déclaré le chef de la marine militaire iranienne, l'amiral Shahram Irani, assurant que les forces navales de son pays suivaient "tous les mouvements" américains dans la région.

. Le Liban tente d'obtenir un retrait israélien total

Le Liban œuvre à obtenir un retrait israélien total de son territoire et à arrêter la guerre par la négociation, a affirmé son Premier ministre, Nawaf Salam, avant une rencontre prévue mardi à Washington entre représentants des deux pays.

. Dans le sud du Liban, Netanyahu assure qu'Israël a éliminé "la menace d'une invasion"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche que l'armée israélienne avait éliminé "la menace d'une invasion" du Hezbollah, lors de sa première visite dans le sud du Liban, depuis le début le 2 mars des combats avec ce mouvement chiite libanais pro-iranien.