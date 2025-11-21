L'Europe dans le rouge avec la "tech"

Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse vendredi en début de séance, dans un climat d'aversion généralisée au risque alimentée par les inquiétudes sur les valorisations très élevées des valeurs de la technologie.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,85% à 7.913,36 points vers 08h19 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,85% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,15% et le Stoxx 600 .STOXX de 1%.

Malgré les bons résultats de Nvidia NVDA.O , les inquiétudes autour d'une survalorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) ont repris le dessus et peser sur Wall Street jeudi soir, tout comme sur les places asiatiques vendredi.

En Europe, l'indice Stoxx de la technologie .SX8P chute de 2,17%.

La prudence est aussi alimentée par les incertitudes entourant l'état de l'économie américaine après le long "shutdown" qui a empêché la publication des indicateurs économiques et qui place la Réserve fédérale (Fed) dans une situation inconfortable avant sa réunion de politique monétaire le mois prochain.

