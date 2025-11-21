France: nouvelle éclaircie du climat des affaires en novembre, selon l'Insee

Le climat des affaires et celui de l'emploi se sont encore un peu éclaircis en novembre, poursuivant sur leur lancée du mois précédant, le premier bénéficiant notamment d'un rebond dans les services, mais le second demeurant morose, selon l'Institut national de la statistique vendredi.

L'indicateur qui mesure le climat des affaires s'établit à 98 et se rapproche de sa moyenne de longue période de 100. Il s'est maintenu dans le bâtiment et le commerce de gros, mais s'est replié dans l'industrie et le commerce de détail, précise l'Insee.

L'indicateur qui mesure le climat des affaires est calculé sur la base de réponses recueillies par l'Insee auprès des chefs d'entreprises.

Dans le secteur des services, le climat des affaires a bénéficié d'un rebond, gagnant trois points, ce qui traduit une amélioration du sentiment des chefs d'entreprises concernant la demande prévue, précise l'Insee.

Le repli observé dans l'industrie s'explique en revanche par des craintes plus marquées des chefs d'entreprises concernant les perspectives de production et les carnets de commandes.

L'indicateur qui mesure le climat des affaires dans ce secteur a perdu trois points, et repasse sous sa moyenne de longue période. Par rapport au mois d'octobre, les chefs d'entreprises ont revu leur opinion à la hausse en ce qui concerne l'activité passée, mais sont moins confiants concernant leur activité future.

Le climat des affaires se replie également dans le commerce de détail et la réparation d'automobiles, avec toutefois des nuances. Ainsi, il augmente nettement dans le commerce de détail (hors automobile), mais rechute dans le commerce et la réparation d'automobiles, détaille l'Insee.

Si le climat de l'emploi bénéficie d'une embellie et gagne un point sur le mois pour s'établir à 96, il reste toutefois sous sa moyenne de longue période de 100, marqué par la morosité.