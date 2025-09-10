 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Europe dans le désordre et nouveaux records aux Etats-Unis
information fournie par AOF 10/09/2025 à 17:55

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, Paris se distinguant favorablement. En Bourse, la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre est un non-évènement. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 7761,32 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,21% à 5357,59 points. Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux records à respectivement 6 555,97 points et 22 000,97 points.

Les investisseurs ont été rassurés par les prix à la production aux États-Unis. En rythme annuel, les prix à la production ont augmenté de 2,6 %, loin des prévisions de 3,3 % et leur progression de juillet : 3,1%. Hors produits alimentaires et énergétiques, ils ont progressé de 2,8% contre un consensus de 3,5% et 3,4% en juillet.

" Le net affaiblissement de ces indicateurs, tant en termes absolus que par rapport aux prévisions consensuelles, ouvre la voie à une réunion encore plus intéressante de la Fed la semaine prochaine " a commenté sur X, Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz. Ces statistiques font espérer un assouplissement monétaire de 50 points de base de la Banque centrale américaine. Le rendement du 10 ans américain recule de 3,6 points de base à 4,05%.

Les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour août seront connus demain après la décision de la BCE.

Larry Ellison : 100 milliards de dollars de plus

Les indices américains ont également bénéficié de la flambée de 40% d'Oracle, dont les perspectives dans les infrastructures d'intelligence artificielle ont stupéfait la communauté financière. Son fondateur, Larry Ellison, est devenu l'homme le plus riche du monde, devant Elon Musk. Sa fortune a bondi de plus de 100 milliards de dollars depuis hier à 393 milliards de dollars, selon des données Bloomberg.

Les valeurs de la défense ont été recherchées en Europe alors que plusieurs drones russes ont violé l'espace aérien polonais au cours d'une nouvelle attaque nocturne de la Russie contre l'Ukraine. En France, Thales et Exosens se sont en particulier distinguées. À Paris, Alstom a bénéficié de la confirmation d'une solide dynamique commerciale.

En revanche, Pernod Ricard a souffert de la dégradation de la recommandation de Morgan Stanley.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

