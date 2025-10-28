L'Europe consolide après une vague de résultats de sociétés

Les principales Bourses européennes consolident mardi après trois séances consécutives dans le vert et au lendemain des records des trois principaux indices à Wall Street alors que les investisseurs analysent une nouvelle vague de résultats de sociétés.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,19% à 8.223,66 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grignote 0,07%. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,45%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,31% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,34%. Le Stoxx 600 .STOXX reflue de 0,30%, tous ses grands compartiments étant dans le rouge, à l'exception du secteur défensif des "utilities".

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,01% pour le Dow Jones .DJI , un repli de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un gain de 0,01% pour le Nasdaq

.IXIC au lendemain d'une séance record.

Les variations en Bourse en Europe sont faibles mardi, l'attentisme dominant avant la rencontre jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Le locataire de la Maison blanche, en tournée en Asie, s'est dit confiant dans la conclusion d'un accord avec la Chine, ce qui permettrait de suspendre leurs droits de douane élevés respectifs et les contrôles de Pékin sur les exportations de terres rares.

Les investisseurs se concentrent également sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), attendue mercredi, après deux jours de débat au sein du FOMC.

Côté entreprises, de nombreux résultats animent les échanges, en attendant les publications cette semaine aux Etats-Unis de cinq des "Sept Magnifiques" (Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ).

En Europe, BNP Paribas BNPP.PA recule de 2,93%, plus forte baisse du CAC 40, après avoir fait état mardi d'un bénéfice inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre. Amundi

AMUN.PA , en revanche, prend près de 1% à la faveur d'une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre. Toujours dans la finance, HSBC Holdings

HSBA.L avance de près de 3% après avoir revu à la hausse ses objectifs.

L'indice des banques en Europe .SX7P grappille 0,12%.

Dans les autres secteurs, Air Liquide AIRP.PA gagne 1,54% et Danone DANO.PA 0,40%, les deux groupes ayant publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse. Capgemini CAPP.PA bondit de 5,57% avec le relèvement de sa prévision de croissance annuelle.

A Zurich, Novartis NOVN.S chute de 3,31% après ses résultats trimestriels marqués par une stagnation des recettes liées à son traitement pour le cœur, l'Entresto.

A Francfort, Nordex NDXG.DE s'envole de 12,67%, le fabricant d'éoliennes ayant relevé sa prévision de bénéfice pour cette année, tandis que Siltronic WAFGn.DE (+2,89%) est bien orienté après ses résultats et Symrise SY1G.DE (-3,36%) délaissé après une baisse de sa prévision de croissance organique annuelle.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)