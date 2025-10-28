 Aller au contenu principal
CAC 40
8 229,74
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe consolide après une vague de résultats de sociétés
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 09:41

Les principales Bourses européennes consolident mardi après trois séances consécutives dans le vert et au lendemain des records des trois principaux indices à Wall Street alors que les investisseurs analysent une nouvelle vague de résultats de sociétés.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,19% à 8.223,66 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grignote 0,07%. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,45%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,31% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,34%. Le Stoxx 600 .STOXX reflue de 0,30%, tous ses grands compartiments étant dans le rouge, à l'exception du secteur défensif des "utilities".

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,01% pour le Dow Jones .DJI , un repli de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un gain de 0,01% pour le Nasdaq

.IXIC au lendemain d'une séance record.

Les variations en Bourse en Europe sont faibles mardi, l'attentisme dominant avant la rencontre jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Le locataire de la Maison blanche, en tournée en Asie, s'est dit confiant dans la conclusion d'un accord avec la Chine, ce qui permettrait de suspendre leurs droits de douane élevés respectifs et les contrôles de Pékin sur les exportations de terres rares.

Les investisseurs se concentrent également sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), attendue mercredi, après deux jours de débat au sein du FOMC.

Côté entreprises, de nombreux résultats animent les échanges, en attendant les publications cette semaine aux Etats-Unis de cinq des "Sept Magnifiques" (Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ).

En Europe, BNP Paribas BNPP.PA recule de 2,93%, plus forte baisse du CAC 40, après avoir fait état mardi d'un bénéfice inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre. Amundi

AMUN.PA , en revanche, prend près de 1% à la faveur d'une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre. Toujours dans la finance, HSBC Holdings

HSBA.L avance de près de 3% après avoir revu à la hausse ses objectifs.

L'indice des banques en Europe .SX7P grappille 0,12%.

Dans les autres secteurs, Air Liquide AIRP.PA gagne 1,54% et Danone DANO.PA 0,40%, les deux groupes ayant publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse. Capgemini CAPP.PA bondit de 5,57% avec le relèvement de sa prévision de croissance annuelle.

A Zurich, Novartis NOVN.S chute de 3,31% après ses résultats trimestriels marqués par une stagnation des recettes liées à son traitement pour le cœur, l'Entresto.

A Francfort, Nordex NDXG.DE s'envole de 12,67%, le fabricant d'éoliennes ayant relevé sa prévision de bénéfice pour cette année, tandis que Siltronic WAFGn.DE (+2,89%) est bien orienté après ses résultats et Symrise SY1G.DE (-3,36%) délaissé après une baisse de sa prévision de croissance organique annuelle.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
173,7200 EUR Euronext Paris +0,79%
ALPHABET-A
269,2700 USD NASDAQ +3,60%
AMAZON.COM
226,9700 USD NASDAQ +1,23%
AMUNDI
68,2500 EUR Euronext Paris +2,17%
APPLE
268,8100 USD NASDAQ +2,28%
BNP PARIBAS
67,2000 EUR Euronext Paris -2,88%
CAC 40
8 231,19 Pts Euronext Paris -0,10%
CAPGEMINI
136,7500 EUR Euronext Paris +6,71%
DANONE
77,9400 EUR Euronext Paris -0,13%
DAX
24 218,99 Pts XETRA -0,37%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 544,59 Pts Index Ex +0,71%
EURO STOXX 50
5 693,27 Pts DJ STOXX -0,31%
FTSE 100
9 658,24 Pts FTSE Indices +0,05%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HSBC HLDG
1 031,300 GBX LSE +2,72%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,8200 USD NASDAQ +1,69%
MICROSOFT
531,5200 USD NASDAQ +1,51%
NASDAQ Composite
23 637,46 Pts Index Ex +1,86%
NORDEX SE O.N.
24,760 EUR XETRA +12,04%
NOVARTIS
99,170 CHF Swiss EBS Stocks -3,87%
Pétrole Brent
64,39 USD Ice Europ -2,07%
Pétrole WTI
60,23 USD Ice Europ -1,91%
S&P 500 INDEX
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
SILTRONIC
60,400 EUR XETRA +2,81%
STOXX Europe 600
575,10 Pts DJ STOXX -0,33%
STOXX Europe 600 Banks
309,61 Pts DJ STOXX +0,18%
SYMRISE
76,900 EUR XETRA -4,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en léger repli se concentre sur les résultats
    information fournie par AFP 28.10.2025 09:58 

    La Bourse de Paris évolue en léger repli mardi au début d'une séance très fournie en résultats de sociétés. L'indice CAC 40 cédait 0,26% vers 08H40 GMT. La veille l'indice vedette de la place parisienne avait terminé de peu dans le vert, à 8.239,18 points (+0,16%), ... Lire la suite

  • Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)
    FOMC d’octobre : la Fed en quête d’équilibre
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 28.10.2025 09:48 

    Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM Lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de ses taux directeurs. Cette mesure préventive vise ... Lire la suite

  • Une enseigne de paris sportifs aux États-Unis
    Banijay prend une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico
    information fournie par Reuters 28.10.2025 09:34 

    Le groupe français Banijay a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico, valorisée 4,6 milliards d'euros, auprès du groupe de capital-investissement CVC. Banijay, qui possède déjà Betclic, entend ainsi créer ... Lire la suite

  • Sophie Boissard, la directrice générale de Clariane. (crédit : Clariane)
    Clariane abaisse son objectif annuel d'Ebitda, CA +5,1% au T3
    information fournie par Reuters 28.10.2025 09:30 

    Clariane CLARI.PA (ex-Korian) a révisé à la baisse son objectif annuel d'Ebitda, lundi, tout en faisant état d'une hausse organique de 5,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,32 milliard d'euros. L'Ebitda pré IFRS 16 et proforma des cessions ... Lire la suite

