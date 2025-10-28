 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,87
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon annonce la suppression de 14.000 postes
information fournie par AFP 28/10/2025 à 12:02

Le logo du géant Amazon à Torrance, en Californie, le 29 juillet 2025. ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le logo du géant Amazon à Torrance, en Californie, le 29 juillet 2025. ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14.000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une "réduction globale" liée en grande partie à l'intelligence artificielle.

Cette annonce vient concrétiser la volonté affichée de son patron Andy Jassy de réduire les coûts, en pleine course aux investissements dans l'intelligence artificielle.

"Les réductions que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité (des) efforts pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux (hiérarchiques) et en réaffectant des ressources", a écrit Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, dans une déclaration publiée sur le site d'Amazon.

"Cela impliquera des réductions dans certains domaines et des recrutements dans d'autres, mais cela se traduira par une réduction globale d'environ 14.000 postes dans l'effectif des bureaux" d'Amazon, a-t-elle poursuivi, à deux jours de la publication des résultats trimestriels de l'entreprise.

Lundi, plusieurs médias américains avaient rapporté qu'Amazon allait initier mardi ce mouvement d'ampleur, évoquant un total de 30.000 postes touchés sur plusieurs mois à travers le monde.

Ces suppressions visent, selon ces médias, des fonctions supports ou stratégiques (ressources humaines, publicité, cadres, etc.), dans un groupe qui compte 350.000 postes de bureaux, sur un total de plus de 1,5 million de salariés.

La main-d'oeuvre des entrepôts, qui est majoritaire dans les effectifs, ne sera a priori pas touchée, selon Beth Galetti qui évoque des coupes les emplois de bureaux d'Amazon.

Elle a laissé entendre que ces 14.000 postes n'étaient qu'une étape avant, en 2026, "de continuer à recruter dans des domaines stratégiques clés tout en identifiant d'autres occasions de supprimer des (postes), accroître la responsabilité et améliorer l'efficacité", a-t-elle poursuivi.

"Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le monde évolue rapidement. Cette génération d'IA est la technologie la plus transformative que nous ayons vue depuis Internet, et elle permet aux entreprises d'innover beaucoup plus vite qu'auparavant", a-t-elle expliqué.

En juin, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, avait annoncé que le développement de l'IA générative allait, "dans les prochaines années (...) réduire nos effectifs de bureaux".

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

AMAZON.COM
226,9700 USD NASDAQ +1,23%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank