Clariane, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du mardi 28 octobre 2025
information fournie par AOF 28/10/2025 à 12:11

(AOF) - Clariane (-9,61%, à 4,062 euros)

Clariane est particulièrement délaissé en accusant la plus forte baisse de l'indice SBF 120. Le groupe est sanctionné après avoir indiqué qu'il n'atteindra pas l'objectif d'Ebitda annuel qu'il s'est fixé. Ce dernier devrait être en progression, mais à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6 à +9%. En revanche, la prévision d'une hausse du chiffre d'affaires annuel d'environ 5% en organique a été confirmée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec 1 225 établissements dans 6 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 5Mds€ réalisé par 3 métiers : les maisons de retraite médicalisées pour 61,7 %, les établissements de santé spécialisée pour 25,9 % et les domiciles et habitats partagés ;

- Revenus tirés de la France, Espagne et Royaume-Uni pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 12 % et du Benelux, avec des places de numéro 1 dans chaque zone ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’optimisation des structures existantes via le recours à l’amulatoire, le renforcement de la compétitivité via une expertise médicale élevée et la création d’un socle de confiance ;

offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3 Mds€ ;

- Capital tenu par des institutions financières (Prédica pour 26 %, Ker Holding pour 25,2 %, Flat Footed pour 12,9 % et Leimar Valeurs pour 5,5 %), Sylvia Metayer présidant depuis mai le conseil de 15 administrateurs, Sophie Boissard étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Plan de renforcement » priorisant maîtrise de la dette et génération de trésorerie, réalisé en avance au 1 er semestre:

- recentrage géographique par cessions des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

- cessions en France des activités d’hospitalisation à domicile et de la société Petit-Fils,

- plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’où un repli du patrimoine immobilier à 2,6 Mds€, soit 24 % du réseau,

- redressement de l’Allemagne,

- travail sur la dette : crédit syndiqué, prêt relais immobilier, refinancement par émissions…,

- retour prudent aux investissements de croissance -200 M€ en 2024-25, avec déploiement de l’offre de santé mentale sous les marques Inecea et Ita Salud Mental,

- innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-up, partenariats avec universités ou CEA, laboratoires d'innovation...;

- Stratégie environnementale renforcée :

- réduction de 46 % des émissions de CO2 d’ici 2031,

- 87 % des déchets valorisés et 44 % réutilisés ou recyclés,

- décarbonation des achats, contrat d’électricité renouvelable, résilience des établissements…,

- emprunts intégrant les critères ESG ;

-- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, à rajouter aux 91 000 lits gérés à fin juin ;

- Bilan sécurisé par l’augmentation de capital de 2024, avec un niveau de trésorerie de 750 M€ suffisant face à l’échéancier de la dette (levier de 5,6 et ratio LTV ramené à 57 %).

Défi

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation, de 91 % à fin juillet ;

- Réduction de l’impact négatif sur l’excédent d’exploitation de la réforme tarifaire en France ;

- Après une une croissance de 4,8 % du chiffre d’affaires et une perte nette de 47 M€ (coûts de réorganisation et de cessions) au 1 er semestre, objectifs 2025 confirmés : croissance de 5 % environ des revenus et de 6 à 9 % de l’excédent brut d’exploitation, levier du crédit syndiqué inférieur à 5,5 et LTV de 55 % ;

- Ambition 2026 : croissance annuelle de + 5 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de 13,2 à 13,7 % ;

- Absence de dividende.

Valeurs associées

CLARIANE
4,0580 EUR Euronext Paris -9,70%
