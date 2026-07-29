L'Europe clôture en baisse avant la Fed et les résultats des géants de la tech

Les marchés actions européens ont terminé la séance en ordre dispersé, mais majoritairement dans le rouge. Seule la Bourse de Londres ( 0,24%) a échappé au mouvement de repli, le FTSE 100 ayant inscrit un nouveau record historique à 10 951 points. Après trois séances consécutives de hausse, le CAC 40 a cédé 0,60% à 8 408 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,71%.

Vers 17h45, Wall Street évoluait également en baisse avec un Dow Jones sous pression (-1,55%). Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient revenaient au premier plan, alors que les investisseurs attendent ce soir la décision de politique monétaire de la Fed, qui devrait laisser ses taux inchangés, ainsi que les résultats trimestriels de Microsoft et de Meta, attendus après la clôture.

Le climat s'est alourdi après les déclarations de Donald Trump, qui a promis "une riposte très dure" contre l'Iran à la suite des attaques menées dans la nuit contre des intérêts américains dans la région. L'armée jordanienne a annoncé avoir intercepté cinq missiles iraniens visant des installations militaires américaines en Jordanie, une attaque revendiquée par les Gardiens de la Révolution.

Dans ce contexte, les cours du pétrole sont repartis à la hausse ( 7% pour le Brent, à 90,17 dollars le baril et 3% pour le WTI à 84,59 USD le baril), les investisseurs redoutant une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient.

De son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a assuré que Washington et Jérusalem restaient pleinement alignés sur leur stratégie vis-à-vis de Téhéran. A l'issue de sa rencontre avec le président américain, il a réaffirmé que les deux pays partageaient le même objectif : empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, "par des moyens diplomatiques ou autrement".

Des résultats en cascade, fortunes diverses pour Hermès et Kering

Dans un concert de résultats, Hermès (-11,03%) a accusé, de loin, la plus forte baisse du CAC 40, les investisseurs se montrant déçus par les résultats semestriels du groupe de luxe.

Kering ( 16,91%) a pour sa part culminé en tête de l'indice phare de la place parisienne, porté par un recul des ventes de Gucci moins marqué qu'anticipé et par une amélioration de sa rentabilité opérationnelle grâce à ses efforts de réduction des coûts. Rémy Cointreau a également publié un chiffre d'affaires en progression organique de 1,3% au 1er trimestre de son exercice.

Danone a reculé de 2,30% malgré des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, le marché restant préoccupé par le ralentissement de ses ventes en Chine.

A l'opposé, Sopra Steria a bondi de 13% après avoir relevé sa prévision de croissance organique de son chiffre d'affaires pour 2026.

Bureau Veritas s'est envolé de 7% après avoir revu à la hausse ses perspectives de croissance annuelle, soutenu par la bonne dynamique de l'ensemble de ses activités.

Legrand (-0,35%) a relevé son objectif de croissance des ventes pour 2026 après un solide premier semestre.

Ailleurs en Europe, Deutsche Bank a gagné 1% à Francfort après avoir publié un bénéfice net record au deuxième trimestre, porté par les performances de sa banque d'investissement et une amélioration de son efficacité opérationnelle.

A Zurich, UBS ( 0,75%) a progressé en Bourse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,05% à 1,1380 USD.