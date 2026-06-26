L'Europe clôture dans le rouge avec la "tech", rebond à Wall Street

* En Europe, le CAC 40 perd 0,55% et le Stoxx 600 0,67%

* Wall Street dans le vert à mi-séance dans des échanges volatils

* Nouvelle vague de ventes sur les valeurs technologiques

* Les prix du pétrole refluent avec la réouverture du détroit d'Ormuz

par Augustin Turpin

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, tandis que Wall Street est passée dans le vert à mi-séance, dans un contexte de prises de bénéfices sur le secteur technologique et des puces sur fond d'inquiétudes sur les dépenses à venir liées à l'IA, tandis que les cours du brut ont chuté à mesure que de nouveaux pétroliers franchissaient le détroit d'Ormuz.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,55% à 8.384,87 points vers 15h47 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,25% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE de 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a baissé de 0,69%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,70% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,67%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,05% tandis que le CAC 40 a abandonné 0,43%

Alors que les prévisions optimistes des géants des semi-conducteurs américains Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O avaient redonné un certain élan jeudi aux valeurs du secteur, la dernière séance de la semaine a vu un retour des inquiétudes sur les dépenses d’infrastructure liées à l’IA, sur fond de craintes inflationnistes et de doutes quant à la pérennité de l'accord préliminaire conclu entre Téhéran et Washington.

La décision d'Apple AAPL.O jeudi d'augmenter les prix de ses iPad et MacBook en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage a également pesé sur le sentiment, tandis que les données d'inflation publiées aux États-Unis, jeudi également, ont maintenu les paris sur une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine.

"Il s’agit à la fois d’une période de consolidation nécessaire et salutaire, après la hausse historique observée depuis mars, et d’une rotation spectaculaire au détriment du secteur technologique et de tous les autres secteurs", selon Mark Hackett, stratège chez Nationwide.

"Dans l’ensemble, cette vague de ventes est modérée si on la replace dans son contexte, et je m’attends à ce que la tendance haussière reprenne une fois cette période de consolidation terminée, car les investisseurs continuent d’adopter une mentalité d’achat sur repli et les fondamentaux restent solides."

En Europe, le compartiment des valeurs pétrolières et de l'énergie .SXEP a abandonné 2,09% et celui des valeurs technologiques .SX8P 1,17%.

VALEURS

Le groupe de défense Exail Technologies EXA.PA clôture sur un bond de 25,28% après avoir confirmé des négociations exclusives en vue d'une acquisition par Safran, l'équipementier aéronautique abandonnant 3,2%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, la Bourse de New York affichait une tendance haussière dans des échanges volatils, la performance des valeurs de la santé et des biens de consommation discrétionnaire compensant les baisses dans l'industrie, la technologie et l'énergie.

Le Dow Jones .DJI progresse de 0,35%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,37% et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,32%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des ménages américains s'est amélioré légèrement moins que prévu en juin à 49,5, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

PÉTROLE

Les cours du brut reculent nettement et sont en passe d'enregister de fortes baisses hebdomadaires, alors que de nouveaux pétroliers quittent le détroit d'Ormuz, apaisant en partie les craintes liées à l'approvisionnement.

Le Brent LCOc1 chute de 4,48% à 71,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 4,16% à 68,93 dollars.

TAUX

Les rendements obligataires ont reculé, la baisse des cours du pétrole apaisant ainsi les craintes inflationnistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 2,1 points de base à 4,3705%. Le deux ans US2YT=RR abandonne 4,1 points de base à 4,0798%.

Le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est stable à 2,8500%. Le deux ans

DE10YT=RR grappille 0,1 point de base à 2,5175%.

CHANGES

Le billet vert recule, les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ayant été quelque peu tempérées par les dernières données économiques et la baisse des cours du pétrole.

Le dollar perd 0,22% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro gagne 0,32% à 1,1405 dollar.

La livre sterling gagne 0,20% face au dollar EUR= et cède 0,08% face à l'euro, mais s'apprête à enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire face à la monnaie commune européenne depuis plus de cinq semaines, ignorant dans l'ensemble l'impact de la démission de Keir Starmer de son poste de Premier ministre britannique.

A SUIVRE LUNDI : nL8N42R09Y

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|