L'Europe clôt son meilleur trimestre depuis plus de cinq ans

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,44% et le Stoxx 600 0,88%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* L'inflation ralentit en France et en Allemagne en juin

* Le secteur technologique européen gagne plus de 32% sur le trimestre

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, l'indice Stoxx 600 enregistrant son meilleur trimestre depuis fin 2020 grâce aux reflux rapide des cours du pétrole et à la bonne performance du secteur technologique et malgré les incertitudes quant à l'évolution de la politique monétaire dans les mois à venir.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,44% à 8.403,99 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 1,50% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a progressé de 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur un gain de 1,55%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,93% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,88%.

Ce dernier indice a par ailleurs atteint un record de 643,55 points en séance et enregistre une hausse trimestrielle de 10,05%, la plus marquée depuis la période octobre-décembre 2020.

Le CAC 40 parisien gagne pour sa part 7,5% au deuxième trimestre, sa meilleure performance depuis le premier trimestre de 2024.

Sur le mois, le Stoxx a pris 2,5% et le CAC 40 2,6%.

Les cours du pétrole sont revenus aux niveaux observés avant le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, la signature d'un accord-cadre provisoire entre les États-Unis et l'Iran ce mois-ci ayant ravivé l'espoir d'une solution durable au conflit, qui a perturbé le transport des exportations énergétiques via le détroit d'Ormuz et déclenché des craintes inflationnistes dans le monde entier.

L'affaire est toutefois loin d'être réglée, les deux parties devant encore négocier des points fondamentaux tels que le programme nucléaire ou les avoirs iraniens gelés, une tâche qui, au vu des derniers événements, s'annonce plutôt ardue.

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Doha mardi mais aucune réunion de haut niveau n'est prévue avec la délégation iranienne, ce qui jette un doute sur l'issue des pourparlers de paix.

Dans l'attente de voir comment les discussions évoluent, les investisseurs font preuve d'optimisme, encouragés par les chiffres de l'inflation publiés mardi dans les deux premières économies de la zone euro, l'Allemagne et la France, qui montrent un ralentissement susceptible d'atténuer la pression exercée sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle relève ses taux d'intérêt à court terme.

Certains responsables de la politique monétaire ont toutefois averti mardi, à l'occasion du forum annuel de la BCE à Sintra (Portugal), que les coûts énergétiques restaient élevés et que leur impact sur l'économie continuerait de se faire sentir pendant un certain temps.

Kevin Warsh, patron de la Réserve fédérale (Fed), participera mercredi à cette réunion, et son intervention fera l'objet d'une attention particulière dans ce contexte en pleine évolution, après un ton jugé "hawkish" adopté pour sa première réunion à la tête de l'institution ce mois-ci.

VALEURS

À Paris, le luxe a été pénalisé par Kering PRTP.PA , qui a reculé de 6,9%, lanterne rouge du CAC 40. Une conférence téléphonique organisée avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre a suscité des inquiétudes chez les analystes quant au rythme de reprise du groupe et à la faisabilité de ses prévisions.

Sur le plan sectoriel, les valeurs technologiques .SX8P se sont une nouvelle fois distinguées avec un gain de 2,53%, mettant en évidence l'attrait de cette industrie à un moment de forte demande en infrastructures d'IA.

Le compartiment a été particulièrement stimulé par les valeurs liées aux puces électroniques, le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML

ASML.AS terminant la séance sur une hausse de 6,7%.

Sur le trimestre, le secteur gagne plus de 32%.

La défense .SXPARO a également connu une bonne performance ce mardi (+1,98%). BAE Systems BAES.L a gagné 1,99% le jour où le Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer a dévoilé son plan d'investissement au profit du secteur de la défense, une enveloppe de 15 milliards de livres sterling (17,40 milliards d'euros) pour la sécurité de la Grande-Bretagne.

A WALL STREET

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtent à enregistrer leurs meilleurs résultats trimestriels depuis des années, ce qui met en évidence la résilience des actions malgré les difficultés géopolitiques et les récentes incertitudes pesant sur le secteur technologique.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 0,14%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,28% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,69%.

Ces deux derniers indices devraient connaître leur meilleur trimestre depuis six ans, tandis que le Dow Jones est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2022.

"Les investisseurs ne voient pas la fin de cette tendance haussière. Chaque fois qu'il y a une légère correction, on a l'impression que cela donne un nouvel élan aux achats", déclare David Morrison, analyste chez Trade Nation.

LES INDICATEURS DU JOUR

Outre les chiffres de l'inflation, la séance a été riche en données macroéconomiques sur les dépenses des ménages, la croissance ou la confiance des consommateurs des deux côtés de l'Atlantique.

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont rebondi à 0,5% en mai, plus que prévu, selon les données publiées mardi par l'Insee.

En Allemagne, les ventes au détail ont progressé de façon inattendue à 1,1% en mai sur un mois, tandis que le nombre de personnes sans emploi a baissé en juin, montrent les chiffres publiés mardi.

Au Royaume-Uni, l'économie a accéléré de 0,6% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, en ligne avec la première estimation, selon les chiffres définitifs publiés mardi par l'Office national de la statistique (ONS).

Aux Etats-Unis, le nombre d'offres d'emploi a légèrement augmenté en mai, tandis que les embauches sont restées faibles, montre le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

La confiance des consommateurs s'est pour sa part dégradée de façon inattendue en juin, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

CHANGES

Le dollar gagne 0,05% face à un panier de devises de référence .DXY , porté par les anticipations d'une politique monétaire plus restrictive de la part de la Fed, ce qui a entraîné une chute du yen japonais à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 1986, attisant une nouvelle fois les craintes d'une intervention directe de la part de Tokyo.

L'appréciation du billet vert met également sous pression l'euro, qui recule de 0,04% à 1,1416 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements obligataires progressent légèrement aux États-Unis après la publication d'une enquête JOLTS laissant entrevoir un marché du travail plutôt résilient, ce qui ne devrait pas compromettre une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) visant à maîtriser l'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 2,8 points de base à 4,4020%. Le deux ans US2YT=RR gagne 1,8 point de base à 4,1270%.

Dans la zone euro, les rendements ont clôturé sur de faibles variations.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a grappillé 0,7 point de base pour s'établir à 2,9107%. Celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR a perdu 0,5 point de base à 2,5352%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent peu mardi mais sont en passe d'enregistrer leur plus forte baisse trimestrielle depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 grâce aux espoirs d'une paix durable au Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 recule de 0,14% à 73,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 0,86% à 70,14 dollars.

MÉTAUX

L'or est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse trimestrielle depuis 13 ans, les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient ayant complètement bouleversé les prévisions en matière de politique monétaire.

La hausse des taux d'intérêt pèse sur la demande pour le métal précieux, car celui-ci ne génère aucun rendement.

Mardi, le cours de l'or XAU= ressort à 4.028,83 dollars l'once.

A SUIVRE LE 1ER JUILLET : nL8N42Y16F

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|