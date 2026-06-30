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La prochaine élection présidentielle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, selon une source au sein de l'exécutif
information fournie par AFP 30/06/2026 à 23:42

La prochaine élection présidentielle en France aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, a indiqué mardi une source au sein de l'exécuti ( AFP / Fred TANNEAU )

La prochaine élection présidentielle en France aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, a indiqué mardi une source au sein de l'exécuti ( AFP / Fred TANNEAU )

La prochaine élection présidentielle en France aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, a indiqué mardi une source au sein de l'exécutif, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

"Ce sera officialisé demain (mercredi) en Conseil des ministres", a ajouté cette source.

Ce calendrier a été préféré à l’autre option, qui plaçait le scrutin une semaine plus tôt, les 11 et 25 avril, précise le quotidien Ouest-France.

En vertu de la Constitution, le scrutin doit se tenir de 20 à 35 jours avant la fin du quinquennat actuel, Emmanuel Macron ayant commencé sa seconde présidence le 14 mai 2022.

Il aura donc lieu durant les vacances de printemps et pour le second tour au lendemain de la fête du Travail.

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