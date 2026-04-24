L'Europe clôt dans le rouge, incertitudes sur le conflit au Moyen-Orient

Siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les investisseurs suivant avec prudence la reprise éventuelle des ‌négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, après une semaine morose au cours de laquelle les espoirs d'une résolution rapide du conflit se sont estompés.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,84% à 8.157,82 points. À Francfort, le ​Dax a reculé de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en baisse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,58%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 2,54% et le CAC 40 3,17%, les deux indices mettant ainsi fin à une série de quatre gains hebdomadaires consécutifs.

Les investisseurs clôturent une semaine difficile dans la perspective d'un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran ​à Islamabad, où le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu dans la soirée.

Un responsable gouvernemental américain a déclaré que Donald Trump avait décidé de dépêcher dans la capitale pakistanaise son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner en vue de discussions avec le chef de la diplomatie iranienne.

Une telle ​reprise des pourparlers, encore incertaine, interviendrait après l'annonce unilatérale faite mardi par la Maison blanche d'une prolongation indéfinie ⁠du cessez-le-feu avec l'Iran, qui n'avait pas vraiment contribué à améliorer le moral des opérateurs, puisque le détroit d'Ormuz reste fermé et que les tensions se sont même intensifiées ces derniers jours autour de cette ‌voie essentielle pour le transport du pétrole.

Une certaine nervosité se fait sentir sur les marchés pétroliers, les opérateurs évaluant à la fois les perturbations de l'approvisionnement et les espoirs de pourparlers dans les prochaines heures.

Le Brent recule de 0,6% à 104,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 2,45% à 93,50 dollars.

L'impact de la situation géopolitique ​sur l'inflation et la croissance prendra encore plus d'importance dans les jours à venir, ‌les principales banques centrales mondiales devant tenir leurs réunions d'avril la semaine prochaine.

VALEURS

La saison des résultats du premier trimetre a également occupé les investisseurs ce vendredi.

A ⁠Paris, Forvia, qui a fait état d'une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause d'effets de changes défavorables et d'une baisse d'activité en Asie, a reculé de 3,79%.

Groupe SEB a revanche grimpé de 6,8%, le fabricant français d'appareils électroménagers ayant annoncé un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation au premier trimestre supérieurs aux prévisions.

Ailleurs en Europe, Electrolux a plongé de 25%, le fabricant suédois d'appareils électroménagers ayant fait état d'une perte surprise au ⁠premier trimestre.

SAP, le plus grand éditeur de logiciels ‌d'Europe, a gagné 4,6% après avoir publié jeudi soir une hausse de 17% de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la forte croissance de son activité "cloud".

La technologie se distingue ⁠avec un gain de 1,47%, porté par les gains du secteur à Wall Street dans le sillage du fabricant de semi-conduncteurs Intel, qui s'envole après ses perspectives solides pour le trimestre en cours.

A WALL STREET

Les indices évoluent en ordre ‌dispersé à New York à l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perdant 0,40%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,48% et le Nasdaq Composite de 1,16%.

LES INDICATEURS DU ⁠JOUR

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en mars sur un mois, selon les premiers chiffres officiels sur la performance du ⁠secteur après le début de la guerre en Iran, alors ‌que les automobilistes britanniques, inquiets face à la hausse des prix du carburant, se sont précipités aux pompes.

Aux États-Unis, la confiance des consommateurs s'est effondrée en avril, pour s'établir à 49,8, son plus bas niveau jamais enregistré, montrent ​les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

CHANGES

Le dollar perd 0,20% face à un panier de devises de référence, ‌avec les espoirs d'une reprise des négociations de paix à Islamabad et l'annonce que le département américain de la Justice va clore son enquête portant sur les coûts liés à des travaux de rénovation du siège de la Réserve fédérale américaine (Fed) menés sous la ​présidence de Jerome Powell.

Le mandat de Jerome Powell à la tête de la banque centrale prend fin le mois prochain et un sénateur américain influent s'était engagé à bloquer la nomination par Donald Trump de son successeur – l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh – jusqu'à ce que l'enquête soit abandonnée.

Le billet vert est toutefois en passe d'enregistrer sa première hausse hebdomadaire depuis trois semaines.

L'euro gagne 0,27% à 1,1714 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations d'État ont progressé légèrement ⁠vendredi dans la zone euro, sur fond de craintes inflationnistes.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini à 3,0080%, tandis que son homologue à deux ans ressort à 2,5632%.

La Banque centrale européenne (BCE), qui doit se réunir jeudi prochain, devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

"Il est probablement prématuré pour la BCE de remonter les taux dès le mois d’avril. En revanche, on peut imaginer que Christine Lagarde indique de façon assez explicite en conférence de presse qu'une hausse de taux serait considérée pour le mois de juin", écrit Bastien Drut, responsable stratégie et analyse chez CPRAM.

Aux Etats-Unis, les espoirs sur le Moyen-Orient et la clôture de l'enquête visant le président de la Fed font progresser le prix des obligations du Trésor, faisant reculer les rendements.

Celui des Treasuries à dix ans perd 2,3 points de base à 4,2997%. Le deux ans recule de 4,5 points de base à 3,7783%.

A SUIVRE LE 27 AVRIL :

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)