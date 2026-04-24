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Macron évoque un "moment unique" où Trump, Poutine et Xi sont "farouchement opposés aux Européens"
information fournie par AFP 24/04/2026 à 19:59

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (g) et le président français Emmanuel Macron à l'issue d'un événement à l'Agora romaine d'Athènes, le 24 avril 2026 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (g) et le président français Emmanuel Macron à l'issue d'un événement à l'Agora romaine d'Athènes, le 24 avril 2026 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Emmanuel Macron a estimé vendredi à Athènes que l'Europe vivait un "moment unique" qui voit "un président américain, un président russe et un président chinois" qui sont "farouchement opposés aux Européens".

"C'est le bon moment pour un sursaut de notre part", a ajouté le président français, s'exprimant en anglais lors d'un échange avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis dans l'Agora romaine, dans le centre historique de la capitale grecque.

S'il a semblé mettre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping dans la même catégorie des opposants au Vieux Continent, il a aussi souligné que le président des Etats-Unis était toujours un "allié", même s'il n'était pas toujours "fiable" ou "prévisible".

"Ce moment pourrait être le moment européen", a insisté Emmanuel Macron, réaffirmant, comme il le fait depuis le début de l'année, que l'Union européenne est elle, par contraste, "fiable" et "prévisible". "Nous ne devons pas sous-estimer cela", a encore martelé le chef de l’État qui effectue une visite de deux jours en Grèce.

Selon lui, "le problème est pour nous de devenir une vraie puissance", alors que la défense, le commerce et les services financiers cumulés des pays de l'Union européenne pèsent suffisamment pour tenir la comparaison avec les Etats-Unis et la Chine.

Le président français Emmanuel Macron lors d'un événement à l'Agora romaine d'Athènes, le 24 avril 2026 en Grèce ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président français Emmanuel Macron lors d'un événement à l'Agora romaine d'Athènes, le 24 avril 2026 en Grèce ( AFP / Ludovic MARIN )

Revenant sur le concept de souveraineté européenne qu'il avait commencé à défendre lors de sa première visite à Athènes en septembre 2017, dans un discours face à l'Acropole, Emmanuel Macron a aussi plaidé pour "renforcer le pilier européen" de l'Otan.

"Il y a désormais un doute sur l'article 5", la promesse de soutien mutuel au coeur de l'alliance militaire américano-européenne, du fait de sa remise en cause fréquente par Donald Trump, a-t-il souligné.

Cela "affaiblit de facto l'Alliance", a-t-il dit, tout en estimant qu'il s'agit toujours d'une "bonne alliance stratégique".

Emmanuel Macron
Donald Trump
Vladimir Poutine
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1 commentaire

  • 20:19

    l'Europe Trop vieux pour bouger

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