Immobilier: Icade va réduire ses effectifs

( AFP / WILLIAM WEST )

Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, va réduire ses effectifs via une rupture conventionnelle collective, a indiqué l'entreprise à l'AFP vendredi, confirmant une information du média L'Informé.

"Après concertation avec le conseil d'administration, la direction et les organisations syndicales d'Icade ont signé un accord portant sur une rupture conventionnelle collective (RCC), qui a été validée par l'administration", explique le groupe immobilier dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Le nombre de départs maximum est fixé à 93 collaborateurs" et concerne "l'ensemble des métiers d'Icade", ajoute la société.

La filiale de la CDC, bras financier de l'Etat, compte 1.000 salariés et opère dans la promotion immobilière et en tant que foncière, principalement dans la location de bureaux.

Face à la crise qui touche le secteur immobilier depuis près de trois ans, le groupe s'est recentré en vendant ses activités liées à la santé et en cédant une partie de son portefeuille d'actifs immobiliers jugés peu porteurs.

En réduisant ses effectifs, Icade dit chercher à "préserver la compétitivité de l'entreprise dans un marché en constante évolution" et compte "accompagner au mieux les collaborateurs concernés dans leur repositionnement professionnel".