L'Europe boursière vue sans direction pour la première séance de 2026

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note dispersée et sur de faibles volumes en vue de cette dernière séance de la semaine qui marque le retour et le coup d'envoi des places Boursières pour l'année 2026. Si le CAC 40 s'est adjugée plus de 10% au cours du dernier exercice, la Bourse de Paris a affiché une performance nettement moindre que celle de ses principales concurrentes du Vieux Continent. Sur le front des statistiques, les investisseurs scruteront dans la matinée les indices d'activité PMI en décembre pour le secteur manufacturier, en France, en Allemagne et en zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pernod Ricard

Pernod Ricard a subi la plus forte baisse du CAC 40 en 2025 : -32,94% à 73,10 euros. Le groupe de vins et spiritueux a vu ses ventes baisser de 5,5% sur l'exercice 2024-2025, clos le 30 juin 2025, notamment sur des marchés importants comme la Chine et les Etats-Unis. Pernod Ricard a également été une victime des guerres commerciales, avec les nombreuses incertitudes liées aux taxes douanières américaines, mais aussi à la taxe chinoise sur le Brandy en réponse aux taxes européennes sur les véhicules électriques.

Société Générale

Le secteur bancaire a connu une belle année boursière, Société Générale ayant connu la plus forte progression du CAC 40 en 2025 avec un bond de 153,02 % à 68,72 euros. SG a profité d'un rattrapage sectoriel et a publié tout au long de l'année de très bons résultats, souvent records, avec une amélioration des bénéfices et de la rentabilité.

Technip Energies

Technip Energies annonce avoir finalisé l’acquisition de l’activité Advanced Materials & Catalysts (AM&C) auprès d’Ecovyst Inc, un spécialiste des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés. 330 collaborateurs rejoignent Technip Energies. Le portefeuille comprend Advanced Silicas, fournisseur majeur de matériaux et catalyseurs à base de silice, ainsi que Zeolyst International, coentreprise avec Shell Catalysts & Technologies, spécialisée dans les matériaux et catalyseurs à base de zéolites pour l'hydrocraquage, les carburants durables et le recyclage avancé.

Worldline

Worldline (-81,58% à 1,562 euro) a poursuivi sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 45,9% sur l'ensemble de l'année 2024. Sur l'exercice 2025, le spécialiste des services de paiements a notamment dévoilé des résultats faibles, tout en abaissant certains de ses objectifs financiers annuels. La société a notamment annoncé des dépréciations d'actifs de 4,1 milliards d'euros lors de la publication de ses résultats du premier semestre à la fin du mois de juillet.

Les chiffres macroéconomiques

Le PMI manufacturier en décembre sera connu à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne, à 10h00 en zone euro et a 15h45 aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en novembre seront publiées à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,1741 dollar.

Mercredi à Paris

Depuis 2017, la Bourse de Paris alterne avec la régularité d’un métronome les années de hausse et celles de baisse. Après avoir perdu 2,15% en 2024, le CAC 40 a affiché un gain de 10,42%, à 8 149,50 points cette année. Le point commun avec l’an passé est que le marché parisien a encore fait moins bien que ses concurrents européens. A Francfort, le Dax a progressé de 23,01%. A Londres, le FTSE 100 s’est adjugé 21,51%. Au cours de cet exercice, les trois grandes places financières du Vieux Continent ont même inscrit de nouveaux records historiques au cours de cet exercice.

Mercredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de l'année sur une note négative. Le Dow Jones a reculé de 0,63% à 48063 points et le Nasdaq de 0,76% à 23241 points. Les trois principaux indices américains ont brillé sur l'ensemble de l'année, entre l'incertitude des politiques de Trump et l'engouement autour de l'IA : ​le Dow Jones affiche une progression de 12,97%, le S&P 500 de 16,39% et le Nasdaq de ⁠20,36%. Côté valeurs, Nvidia s'est adjugé 39% sur l'ensemble de l'exercice et Alphabet a bondi de 65%, sa meilleure performance annuelle depuis 2009.