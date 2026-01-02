Europe: L'activité du secteur manufacturier de la zone euro se dégrade en décembre

L'activité du secteur manufacturier de la zone euro s'est contractée davantage en décembre, la production ‍ayant diminué pour la première fois en dix mois avec le recul accru des nouvelles commandes, selon une enquête auprès des directeurs d'achats ‌réalisée par S&P Global publiée vendredi.

L'indice PMI HCOB a chuté à 48,8 en décembre contre 49,6 en novembre et une estimation "flash" à ​49,2. Il s'agit de son plus bas niveau en neuf ⁠mois.

Le seuil de 50 sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

L'indice de production a chuté à 48,9, contre 50,4 ⁠en novembre, marquant ainsi ‍sa première contraction depuis février.

Les nouvelles commandes ont ⁠diminué à leur rythme le plus rapide depuis près d'un an, la demande à l'exportation enregistrant sa plus forte baisse en 11 mois.

"La demande ​de produits manufacturés en provenance de la zone euro ralentit à nouveau. La baisse significative des commandes, la diminution des carnets de commandes ⁠et la poursuite de la réduction des stocks en ​sont les indicateurs les plus évidents", souligne Cyrus de ​la Rubia, économiste chez ​Hamburg Commercial Bank.

L'Allemagne, première économie de la zone euro, a affiché ​la plus faible performance parmi les ⁠huit pays suivis, son indice PMI atteignant son plus bas niveau en 10 mois. L'Italie et l'Espagne sont également retombées en zone de contraction.

La France a fait figure d'exception, son indice PMI manufacturier bondissant à son ‌plus haut niveau en 42 mois.

"Globalement, il ne sera pas facile pour le secteur manufacturier de la zone euro de repartir de l'avant durablement en 2026. Une politique budgétaire expansionniste pourrait toutefois y contribuer", estime Cyrus de la Rubia.

(Rédigé par Indradip Ghosh, version française Blandine Hénault, ‌édité par Zhifan Liu)