France: Le secteur manufacturier soutenu par les exportations en décembre
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 10:36

54ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

L'activité du secteur manufacturier français a ‍connu en décembre sa plus forte croissance en trois ans et demi, ‌grâce à la vigueur des exportations, selon une enquête menée auprès ​des directeurs d'achats par S&P Global ⁠et publiée vendredi.

L'indice PMI HCOB définitif du secteur manufacturier français ⁠a ‍progressé à 50,7 en décembre ⁠contre 47,8 en novembre et un indice "flash" à 50,6.

Il dépasse ainsi le ​seuil de 50, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

Les nouvelles ⁠commandes à l'exportation ont progressé ​à leur rythme le plus ​rapide en ​près de quatre ans, notamment grâce ​au secteur aérospatial, ⁠indique S&P Global.

"L'instabilité politique persistante et l'incertitude qui en découle pour les entreprises et les ménages demeurent des ‌freins importants aux perspectives d'avenir", prévient toutefois Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

(Rédigé par Sudip Kar Gupta, version française Blandine Hénault, édité par ‌Zhifan Liu)

