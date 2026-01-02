France: Le secteur manufacturier soutenu par les exportations en décembre

54ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

L'activité du secteur manufacturier français a ‍connu en décembre sa plus forte croissance en trois ans et demi, ‌grâce à la vigueur des exportations, selon une enquête menée auprès ​des directeurs d'achats par S&P Global ⁠et publiée vendredi.

L'indice PMI HCOB définitif du secteur manufacturier français ⁠a ‍progressé à 50,7 en décembre ⁠contre 47,8 en novembre et un indice "flash" à 50,6.

Il dépasse ainsi le ​seuil de 50, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

Les nouvelles ⁠commandes à l'exportation ont progressé ​à leur rythme le plus ​rapide en ​près de quatre ans, notamment grâce ​au secteur aérospatial, ⁠indique S&P Global.

"L'instabilité politique persistante et l'incertitude qui en découle pour les entreprises et les ménages demeurent des ‌freins importants aux perspectives d'avenir", prévient toutefois Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

