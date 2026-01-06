L'Europe boursière termine sur une note positive après une séance dense

(AOF) - A la traîne une bonne partie de la séance, le CAC 40 est finalement parvenu à reprendre des couleurs, dans le sillage des autres places financières. Le principal indice parisien, galvanisé par la percée d'EssilorLuxottica qui a annoncé le report du lancement mondial des Ray-Ban connectées, a progressé de 0,44% à 8247 points et l’EuroStoxx 50 de 0,21% à 5936 points. De l’autre côté de l’Atlantique, le vert domine également les débats avec un Dow Jones en croissance de 0,38%, vers 17h45.

A Francfort, le Dax poursuit son excellent début d'année en signant ce mardi un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600.

Cette séance, beaucoup plus chargée qu'hier sur le front des statistiques, a notamment été animée par les PMI.

L'activité économique en zone euro a affiché sa plus forte croissance trimestrielle depuis plus de deux ans. Le PMI Composite compilé par S&P Global, est ressorti à 51,5 en décembre, contre une estimation "flash" à 51,9 et après 52,8 en novembre.

Par ailleurs, l'inflation en Allemagne est ressortie moins élevée qu'anticipé en décembre. L'indice des prix à la consommation s'affiche stable en décembre, contre une hausse de 0,3% attendue, après un repli de 0,2% en novembre. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 1,8%, là où le consensus ciblait une progression de 2% après 2,3% le mois précédent.

Pour l'heure, la capture le week-end dernier du président vénézuélien Nicolás Maduro, orchestrée depuis Washington, ne semble pas affecter les places financières.

"Au-delà de la redéfinition de l'avenir politique du Venezuela, nous pensons que la décision des Etats-Unis d'arrêter le président Nicolás Maduro risque d'avoir des répercussions sur les marchés énergétiques mondiaux et les débats sur la sécurité. Pour les investisseurs, les implications peuvent aller de la volatilité des prix du pétrole à un regain d'intérêt pour le risque politique dans les marchés émergents", tempèrent Christian Schulz, chef économiste et Alexander Robey, gestionnaire de portefeuille chez AllianzGI.

Parmi les temps forts du restant de la semaine, les investisseurs prendront connaissance vendredi du rapport sur l'emploi américain pour le mois de décembre.

Au niveau des valeurs, STMicroelectronics a brillé en haut du palmarès du CAC 40, soutenu par le relèvement des perspectives de revenus de Microchip Technology.

De son côté, Orange a été recherché à la faveur du relèvement de recommandation de Citi qui est passé à l'Achat sur le titre de l'opérateur de télécommunications.