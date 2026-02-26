Technip Energies propose les nominations de John O'Higgins et Luc Rémont au conseil d'administration
Le conseil a également décidé de proposer la nomination de Luc Rémont en qualité d'administrateur non-exécutif, en remplacement de Francesco Venturini, qui a également annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d'administrateur cette année.
John O'Higgins et Luc Rémont ont par ailleurs été nommés censeurs du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale 2026. Ils assisteront en cette qualité aux réunions du Conseil préalablement à l'assemblée générale 2026, afin de favoriser une transition ordonnée et efficace vers leurs fonctions d'administrateurs non-exécutifs.
|37,6000 EUR
|Euronext Paris
|+4,04%
