Technip Energies propose les nominations de John O'Higgins et Luc Rémont au conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 18:22

Joseph Rinaldi, président du conseil d'administration de Technip Energies , a informé son intention de prendre sa retraite à l'issue de son mandat actuel, immédiatement après l'assemblée générale annuelle 2026. Il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée Générale 2026. Le conseil a décidé de proposer la nomination de John O'Higgins en qualité d'administrateur non-exécutif lors de cette assemblée et de le désigner président du conseil pour succéder à Joseph Rinaldi.

Le conseil a également décidé de proposer la nomination de Luc Rémont en qualité d'administrateur non-exécutif, en remplacement de Francesco Venturini, qui a également annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d'administrateur cette année.

John O'Higgins et Luc Rémont ont par ailleurs été nommés censeurs du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale 2026. Ils assisteront en cette qualité aux réunions du Conseil préalablement à l'assemblée générale 2026, afin de favoriser une transition ordonnée et efficace vers leurs fonctions d'administrateurs non-exécutifs.

